Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Так будет с каждым: в Турции оштрафовали Adidas почти на 100 млн долларов США 0 412

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Так будет с каждым: в Турции оштрафовали Adidas почти на 100 млн долларов США

Турецкий антимонопольный Совет по конкуренции оштрафовал компанию Adidas на 402 млн лир (более $96 млн) за вмешательство в ценовую политику своих дистрибьюторов, пишет Hürriyet со ссылкой на заявление ведомства.

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что Adidas навязывал магазинам условия предоставления скидок на его товары.

В частности, производитель не только устанавливал магазинам размер и время снижения цен, но и ограничивал в выборе товаров, которые можно было продавать дешевле. Регулятор решил, что такие действия ограничивают конкуренцию, особенно в сфере онлайн-ретейла.

В феврале 2025 года Adidas уже был оштрафован в Турции. Тогда Совет по конкуренции выписал штраф 550 тыс. лир ($15 тыс.) за нарушение правил оповещения потребителей о составе кроссовок. В частности, производитель не сообщил о наличии в них свиной кожи.

В июле Adidas стал одним из спонсоров профессиональных футбольных лиг Турции. Компания заключила с Турецкой федерацией футбола (TFF) соглашение на три сезона. Согласно контракту, турецкие футболисты обязались играть исключительно мячами Adidas.

Читайте нас также:
#adidas
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Женщин среди безработных все больше - биржа труда
Изображение к статье: Женщин среди безработных все больше - биржа труда
Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос
Изображение к статье: Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос
В Латвии растет спрос на однокомнатные квартиры - с чего бы это?
Изображение к статье: В Латвии растет спрос на однокомнатные квартиры - с чего бы это? Эксклюзив!
Нобелевскую премию по экономике дали за модель «творческого разрушения»
Изображение к статье: Нобелевскую премию по экономике дали за модель «творческого разрушения»
Изображение к статье: Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9%
Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9% 47
Изображение к статье: Виртуальные валюты подвержены серьезным колебаниям. Иконка видео
Биткойн потерял около $6000 на фоне угрозы Трампа по тарифам на товары из КНР с 1 ноября 127
Изображение к статье: В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами Эксклюзив!
В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами 4 10373
Изображение к статье: Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737
Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 62
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 10
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 99
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 62
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео