Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать 1 1188

Бизнес
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
ФОТО: LETA

На начало декабря 2025 года общий объём налоговой задолженности в Латвии, включая текущие долги, приостановленные задолженности и отсрочки по платежам, составил 829,003 миллиона евро, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее, но на 1,8% меньше по сравнению с началом года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет LETA.

В том числе задолженность по государственному основному бюджету на 1 декабря 2025 года составила 346,627 миллиона евро — на 2% больше, чем в предыдущем месяце. Задолженность по бюджетам самоуправлений составила 298,407 миллиона евро (снижение на 0,2%), а задолженность по социальным взносам — 183,969 миллиона евро (рост на 0,3%).

Текущие долги, по которым начисляется пеня за просрочку, на 1 декабря составляли 65,4% от общей суммы долгов — 541,903 миллиона евро.

Также по данным СГД, на 1 декабря задолженность в размере 1,629 миллиона евро была признана безнадёжной к взысканию — она образовалась у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Согласно нормативным актам, взыскиваемыми на начало декабря считались долги на сумму 540,274 миллиона евро, из которых реально взыскиваемыми признаны долги на 241,189 миллиона евро, а реально невзыскиваемыми — на 299,085 миллиона евро. Из долга, признанного реально невзыскиваемым, по 299,034 миллиона евро у должников отсутствуют денежные средства и имущество, на которое можно обратить взыскание, а по 51 400 евро уже истёк срок давности взыскания.

Отсрочки по уплате долгов на 1 декабря были предоставлены на сумму 73,027 миллиона евро, что на 24,3% меньше по сравнению с началом года.

Общая сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление пени, на начало декабря составляла 214,073 миллиона евро — эту сумму составляют долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общий объём налоговой задолженности в Латвии составлял 844,276 миллиона евро.

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    5-го января

    Прежде чем говорить о налоговых долгах-ВЫ ПРЕКРАТИТЕ ИХ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПОДНИМАТЬ-НИЩЕБРОДЫ))))))) И ЗАОДНО,ПРЕКРАТИТЕ БРАТЬ ПОСТОЯННО В ДОЛГ....НИЩЕБРОДЫ....ЭТИ ДОЛГИ,ВАШ НАРОД ОПЛАЧИВАЕТ...НИЩЕБРОДЫ....ИДИТЕ И УЧИТЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ,А НЕ ВОРОВАТЬ У НАРОДА...

    5
    1

