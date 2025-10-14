Baltijas balss logotype
Его подкосил ковид: в Австрии начался суд над миллиардером Рене Бенко 0 233

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Его подкосил ковид: в Австрии начался суд над миллиардером Рене Бенко

Рене Бенко, бывший австрийский миллиардер, чья группа недвижимости Signa владела долями в нью-йоркском Крайслер Билдинге и британской сети универмагов Selfridges, предстал перед австрийским судом. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, на пике своего богатства состояние Бенко превышало $4 миллиарда. Он был одним из самых влиятельных бизнесменов Европы, а его Signa Group контролировала часть крупных объектов: от венского торгового квартала "Золотой квартал" до нью-йоркского Крайслер Билдинга.

В течение двух десятилетий агрессивного роста он использовал рекордно низкие процентные ставки, привлекая миллиарды от крупнейших банков и инвесторов Европы. Но когда эпоха "дешевых денег" закончилась, бизнес-модель Signa начала рушиться.

Пандемия COVID-19 стала первым ударом. Бум удаленной работы снизил спрос на офисные помещения. В ноябре 2023 года Signa Holding подала заявление о банкротстве, что стало крупнейшим корпоративным крахом в истории Австрии.

Бенко впервые предстал перед судом после ареста в январе этого года. Это его первое публичное появление за девять месяцев заключения. Он был отстранен от должности председателя Signa еще в ноябре прошлого года – собственные акционеры лишили его контроля над группой, которую он создавал два десятилетия.

Суд рассматривает эпизод с переводами на 660 000 евро, которые, по версии прокуроров, он пытался скрыть от кредиторов. Часть средств – около 360 000 евро – была потрачена на оплату аренды и первоначальные расходы на дом. Остальные 300 000 евро, по данным следствия, были переведены родственникам в качестве подарков.

Бенко, который с самого начала отрицает свою вину, может получить до десяти лет тюремного заключения, если суд признает его виновным.

#австрия #банкротство
Редакция BB.LV
Видео