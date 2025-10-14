Baltijas balss logotype
Женщин среди безработных все больше - биржа труда 0 496

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщин среди безработных все больше - биржа труда
ФОТО: dreamstime

В настоящее время в Латвии наблюдается тенденция, при которой всё большую долю среди безработных составляют женщины, заявила в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне, пишет ЛЕТА.

По словам представительницы ГАЗ, в настоящее время у агентства нет объяснений причинам такой тенденции.

Симсоне сообщила, что уровень безработицы в первой половине октября остаётся на уровне 4,7% от числа экономически активных жителей, а статус безработного имеют около 41 000 человек.

Наименьший уровень безработицы по-прежнему в Рижском регионе — ниже 4%, а самый высокий — в Латгале, где он остаётся на уровне около 10%.

В то же время зарегистрировано также значительное количество вакансий — больше всего свободных рабочих мест в строительстве, розничной торговле и транспорте.

Читайте нас также:
#безработица
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
