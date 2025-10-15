25 октября в Риге состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.
Регистрация:
Тут: https://fienta.com/ru/d-3
или тут: WhatsApp / SMS / Telegram: +971585961359
DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Латвию представители компании презентуют новые проекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.
Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая
Многие европейские инвесторы — в том числе и из Латвии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:
-
Низкая доходность от аренды (3–4%);
-
Высокие налоги, ограниченный туристический поток;
-
Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;
-
Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;
-
Повышенная чувствительность к экономическим рискам.
В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.
Рынок, который растёт
Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:
-
Доходность от аренды составляет 8–12%;
-
Средний ежегодный рост капитала — около 10%;
-
Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;
-
ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.
Что вас ждет на встрече 25 октября
Место проведения: Grand Hotel Kempinski, RIGA
Участие: бесплатное, по предварительной регистрации
Только для гостей мероприятия: каждый, кто забронирует квартиру в течение 2 дней после данного мероприятия, получит в подарок билеты на самолёт в Дубай на двоих.
Программа мероприятия
Презентации новых проектов:
-
11:00 (на английском языке)
-
14:00 (на русском языке)
-
17:00 (на английском языке)
-
19:00 (на русском языке)
Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, или английском языках);
-
Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками;
-
Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке;
-
Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с европейскими новостройками;
-
Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;
-
Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;
-
Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.
Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Риге поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.
Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.
