25 октября в Риге состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Регистрация:

Тут: https://fienta.com/ru/d-3

или тут: WhatsApp / SMS / Telegram: +971585961359

DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Латвию представители компании презентуют новые проекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.

Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая

Многие европейские инвесторы — в том числе и из Латвии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:

Низкая доходность от аренды (3–4%);

Высокие налоги, ограниченный туристический поток;

Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;

Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;

Повышенная чувствительность к экономическим рискам.

В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.

Рынок, который растёт

Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:

Доходность от аренды составляет 8–12%;

Средний ежегодный рост капитала — около 10%;

Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;

ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.

Что вас ждет на встрече 25 октября

Место проведения: Grand Hotel Kempinski, RIGA

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

Только для гостей мероприятия: каждый, кто забронирует квартиру в течение 2 дней после данного мероприятия, получит в подарок билеты на самолёт в Дубай на двоих.

Программа мероприятия

Презентации новых проектов:

11:00 (на английском языке)

14:00 (на русском языке)

17:00 (на английском языке)

19:00 (на русском языке)

Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, или английском языках);

Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками ;

Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке ;

Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с европейскими новостройками ;

Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;

Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;

Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.

Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Риге поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.

Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.

Оплаченная публикация