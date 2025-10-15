Baltijas balss logotype
Dubai в Риге: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ 0 221

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Dubai в Риге: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

25 октября в Риге состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Регистрация:

Тут: https://fienta.com/ru/d-3

или тут: WhatsApp / SMS / Telegram: +971585961359

DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Латвию представители компании презентуют новые проекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.

2stddd.jpg

Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая

Многие европейские инвесторы — в том числе и из Латвии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:

  • Низкая доходность от аренды (3–4%);

  • Высокие налоги, ограниченный туристический поток;

  • Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;

  • Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;

  • Повышенная чувствительность к экономическим рискам.

В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.

1stddd.jpg

Рынок, который растёт

Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:

  • Доходность от аренды составляет 8–12%;

  • Средний ежегодный рост капитала — около 10%;

  • Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;

  • ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.

3stddd.jpg

Что вас ждет на встрече 25 октября

Место проведения: Grand Hotel Kempinski, RIGA

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

Регистрация:

Тут: https://fienta.com/ru/d-3

или тут: WhatsApp / SMS / Telegram: +971585961359

Только для гостей мероприятия: каждый, кто забронирует квартиру в течение 2 дней после данного мероприятия, получит в подарок билеты на самолёт в Дубай на двоих.

Программа мероприятия

Презентации новых проектов:

  • 11:00 (на английском языке)

  • 14:00 (на русском языке)

  • 17:00 (на английском языке)

  • 19:00 (на русском языке)

Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, или английском языках);

  • Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками;

  • Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке;

  • Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с европейскими новостройками;

  • Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;

  • Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;

  • Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.

Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Риге поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.

Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.

Регистрация:

Тут: https://fienta.com/ru/d-3

или тут: WhatsApp / SMS / Telegram: +971585961359

6stddd.jpg5stddd.jpg4stddd.jpg3stddd1.jpg7stddd.jpg

Оплаченная публикация

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео