Квартира на вырост: Адажи превзошли еврозону по ипотеке, Латгалия строиться не спешит 1 1231

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Даугавпилсу удалось отремонтировать «хрущевку» на деньги Altum.

Даугавпилсу удалось отремонтировать «хрущевку» на деньги Altum.

ФОТО: Facebook

Многие годы активность жилищного кредитования в Латвии была на последнем месте в еврозоне, констатирует Министерство экономики.

В связи с чем ведомство Виктора Валайниса внесло на рассмотрение правительства стимулирующие Правила о займах на приобретение жилища в регионах. Помогут ли они решению квартирного вопроса?

Где ипотека живет

Во всей стране, кроме Риги, по выражению ведомственных экспертов «у жителей есть сравнительно много оснований неудовлетворенности доступностью ипотечного кредита». Другое дело столица – здесь уровень остатка по ипотечным кредитам близок среднему показателю еврозоны (30% от ВВП). Чемпионом же по этой статье является Адажский край (56%). Кроме того, активно занимают под приобретение жилья в Огрском, Саулкрастском, Елгавском крае, а также в государственном городе Елгава.

Между тем, на порядок меньше — около 6% от объема экономики региона — показатели ипотечных кредитов в таких крупных, по латвийским меркам, региональных центрах, как Лиепая, Валмиера и Вентспилс. Критически низким — от 1 до 3% от ВВП, является кредитование в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе.

Вообще же, 80% ипотечных кредитов Латвии выдано в Риге или Пририжье, 7,3% – в Курземе, 6,6% в Земгале, 3,8% в Видземе, и всего 2,5% в Латгале.

Банкам лень возиться

«Одной из причин недостаточного кредитования в регионах, утверждает Министерство экономики, являются более низкие цены на недвижимость, чем в Рижском регионе, что снижает необходимость в ипотечном займе и желании кредиторов выдавать ипотечные займы небольшого объема, предлагая альтернативные виды займов на покупку жилья с более коротким сроком погашения займа и более высокими процентными ставками по займам».

В этой ситуации распространенной становится практика некоторых коммерческих банков, выдающих «небольшой потребительский кредит без обеспечения», который, по оценке Банка Латвии, в 15% случаев тратится как раз на недвижимость — для того, чтобы покрыть разницу между собственными средствами и стоимостью объекта. При таком подходе заемщики зачастую попадают в кабалу, ведь такие кредиты имеют в 2-3 раза большие ставки, чем стандартная ипотека...

На всех не хватит

Наряду с этим, Минэкономики видит неиспользуемый потенциал ссудно-сберегательных обществ — подобные кооперативные мини-банки могли бы с меньшими ставками покрывать займы своих членов. Сейчас же эта альтернатива обеспечивает только 13,6 млн евро, или 0,23% от общего объема ипотечных кредитов в 5,7 млрд евро.

Чтобы выправить ситуацию в регионах, предложено государственному финансовому обществу Altum увеличить максимальный размер поддержки по ипотеке — до 74 000 евро. В таком случае максимальный срок выплаты займа может составить до 30 лет, а при расчете следует обращать внимание, чтобы предельный возраст окончания договора не превысил 65.

Однако, совокупный объем роста Altum со стороны министерства особо крупным не назовешь — в документе фигурируют 3,5 миллиона евро. Это, по факту, менее 50 квартир...

#недвижимость #ипотека
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    Так живут во всех странах мира, потому что считают, что самые красивые виды окрестностей открываются именно из окон ипотечной квартиры. И Латвия в этом смысле не должна являться исключением.

    5
    1

Видео