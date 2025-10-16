Baltijas balss logotype
Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине 0 243

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине

Amazon открыл офис в Таллине, усилив свое присутствие в регионе. Подразделения AWS и Amazon Music будут работать в Эстонии, поддерживая цифровую трансформацию и развитие облачных технологий в странах Балтии.

Мировой технологический гигант Amazon в четверг открыл в Таллине офис, чтобы расширить свое присутствие в регионе. В новом офисе будут работать подразделения Amazon Web Services (AWS) и Amazon Music. Amazon Web Services, самый комплексный и широко используемый облачный сервис в мире, открыл свой эстонский филиал еще в 2023 году, а с сегодняшнего дня у компании появился и офис в Таллине для еще более эффективной поддержки клиентов по всей Балтии.

По словам представителей Amazon, компания инвестирует в Эстонию, поскольку видит здесь большой потенциал. Поскольку организации все чаще переносят свои критически важные для бизнеса приложения в облако AWS, у компании в Эстонии большая и растущая клиентская база. «На протяжении многих лет мы имели честь тесно сотрудничать с эстонскими клиентами и партнерами, поддерживая их на пути инноваций и цифровой трансформации. Открытие нового офиса Amazon в Таллине — это знаковый этап, который укрепляет нашу приверженность Эстонии», — сказал Келлен О'Коннор, исполнительный директор AWS в Северной Европе.

Для Эстонии это стратегически важный шаг, когда одна из самых известных в мире компаний расширяет свою деятельность в стране. Государство постоянно поддерживало AWS в этом процессе, в первую очередь через центр иностранных инвестиций Целевого учреждения развития предпринимательства и инноваций (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus).

«Решение Amazon открыть офис в Эстонии еще раз подтверждает, что наша открытая и инновационная бизнес-среда привлекательна для международных технологических компаний, — сказал министр экономики и промышленности Эркки Келдо. — Этот шаг принесет в Эстонию новые знания и инвестиции, а также создаст прочную основу для будущего сотрудничества между нашими предпринимателями и глобальными игроками. Я уверен, что присутствие AWS будет способствовать как развитию экономики Эстонии, так и выходу наших компаний на международный уровень. Желаю Amazon сил и успехов в реализации новых возможностей в Эстонии», — добавил министр.

AWS — одна из крупнейших и наиболее влиятельных облачных платформ в мире, которая предлагает услуги в области вычислений, хранения и обработки данных для компаний, разработчиков и государственного сектора. Услугами AWS пользуются как стартапы, так и крупные корпорации, поскольку ее сервисы отличаются гибкостью, масштабируемостью, безопасностью, высокой надежностью и низкими затратами.

#эстония #бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
