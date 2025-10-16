В Вашингтоне прошла конференция латвийских предпринимателей «Spotlight Latvia», организованная Латвийско-Американской торгово-промышленной палатой (LACC). На конференции подписано соглашение о сотрудничестве между Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и LACC о представительстве интересов латвийских предприятий и укреплении их экспортной способности в Северной Америке. "Несмотря на то, что Латвия на карте может показаться маленькой, она великолепна в сфере талантов, знаний и инновационных технологий», подчеркнул во время выступления на конференции комиссар Еврокомиссии по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Конференция собрала более 200 латвийских и американских предпринимателей, представителей государственных структур и академической среды для укрепления сотрудничества в сферах безопасности, обороны, энергетики и цифровых услуг. Со стороны США в конференции и связанных с ней мероприятиях приняли участие такие американские компании, как Anduril Industries, FedTech, AUVSI, Scout Ventures, Nvidia, Palantir Technologies, Meta, Google, AMS Group, Imprimatur и другие. Все эти компании представляют сферы обороны, кибербезопасности, искусственного интеллекта, энергетики и технологий.

"Эта торговая миссия и конференция «Spotlight Latvia» ознаменуют собой новый этап в экономических отношениях Латвии и США. Подписанный договор с латвийско-американской торгово-промышленной палатой о представительстве интересов латвийских предприятий в 29 штатах США закладывает основу для гораздо более тесного сотрудничества в сфере военной индустрии, энергетики, цифровых услуг и других. Запланированы встречи примерно с 30 потенциальными инвесторами, которые уже скоро принесут прямые выгоды Латвийской экономике ", - заявил на открытии конференции министр экономики Виктор Валайнис.