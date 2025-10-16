Компания Nestle сократит 16 000 рабочих мест в течение следующих двух лет в рамках масштабной программы по снижению затрат. Nestle уже второй год подряд фиксирует замедление темпов продаж – потребители, измученные постоянным ростом цен, сокращают расходы и чаще выбирают более дешевые продукты собственных торговых марок.

Об увольнениях, которые составляют почти 6% от общей численности рабочей силы швейцарского гиганта, объявил новый генеральный директор Филипп Навратил.

Навратил представил план по увеличению продаж, большей экономии средств и сосредоточению на самых эффективных подразделениях компании, стоящей за такими брендами, как Kit Kat и Nescafe.

"Мир меняется, и Nestle должна меняться быстрее. Это будет включать в себя принятие сложных, но необходимых решений по сокращению штата в течение следующих двух лет", – заявил генеральный директор.

По его словам, сокращения коснутся 12 000 из 118 000 должностей в бизнес-сегменте Nestle и еще 4000 из 158 000 рабочих мест в сфере производства и цепочки поставок.