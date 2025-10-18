В 2025 году французские пчеловоды собрали 25 000 тонн меда, что почти вдвое больше, чем в предыдущем 2024 году.

Этот значительный рост объясняется очень благоприятной погодой этой весной на севере, западе, востоке и в центре страны, поясняет главный союз пчеловодов.

Однако, Юго-восток и районы выращивания лавандового меда особенно сильно пострадали от летней аномальной жары. Сбор лавандового меда в Провансе был «катастрофическим», вплоть до риска банкротства некоторых ферм. В районах Средиземноморья сбор меда с розмарина, тимьяна и вереска также был очень низким.

В общенациональном масштабе сбор пихтового и лесного меда был «довольно удовлетворительным», в то время как сбор акации был очень хорошим, за исключением юго-запада. Сбор каштанового меда был нерегулярным из-за штормов, которые смывали цветы. Наконец, урожаи горного, цветочного и липового меда были «очень щедрыми» в Бретани, Лимузене, Оверни, на востоке и севере страны.

В 2025 году Франция производит почти половину необходимого ей меда. Ежегодно около 30 000 тонн меда импортируется.

Мед Прованса происходит от разнообразной растительной палитры, которая придает ей различные ароматы. В этой части Франции наиболее распространенными медами являются лаванда или лавандин с тонким ароматным и кисловатым вкусом; вереск с кремовой текстурой и ароматами карамели и какао; розмарин с нежными ароматами; каштан с сильным запахом и дубильным вкусом; или медовые цветы и лес.

Прованский мед можно наслаждаться разными способами: от бутербродов, подсластить горячие напитки, пряники, сладкие и соленые рецепты, а также медовую или знаменитую нугу от Sault. Он известен своими многочисленными терапевтическими преимуществами, особенно для укрепления иммунной системы, облегчения боли в горле, заживления ран или борьбы с бессонницей.

В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег насчитывается около 4500 пчеловодов и около 165 000 ульев для производства около 2 000 тонн в год меда. Последний отмечается каждый год в конце апреля на празднике меда Mouans-Sartoux в Приморских Альпах или в Рокебрюн-сюр-Арген, в Вар, каждый месяц октября. И если вы хотите посетить пасеку, отправляйтесь в живой музей Пчелы, расположенной в Валенсолле, в Альпах-де-Верхний Прованс!