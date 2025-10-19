Латвийский экспорт деревянной мебели за восемь месяцев 2025 года увеличился на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года, в том числе больше всего деревянной мебели было продано в Дании, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

За восемь месяцев 2025 года из Латвии было экспортировано деревянной мебели на 131,163 млн евро, в том числе 36,482 млн евро в Данию, что составляет 27,8% от общего объема экспорта деревянной мебели и на 7,2% больше, чем за восемь месяцев 2024 года. За восемь месяцев прошлого года на Данию приходилось 27,3 % экспорта деревянной мебели.

За восемь месяцев в Германию было экспортировано деревянной мебели на 12,948 млн евро, что на 4,3 % меньше, чем годом ранее, а в Швецию - на 11,396 млн евро, что на 0,6 % больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт деревянной мебели в Германию составил 9,9 % (10,9 % год назад) от общего объема экспорта деревянной мебели, а экспорт в Швецию - 8,7 % (9,1 % год назад).

В Латвию за восемь месяцев этого года было импортировано деревянной мебели на сумму 52,607 млн евро, что на 8,6 % меньше, чем за восемь месяцев 2024 года.

По данным Министерства земледелия, больше всего деревянной мебели в Латвию за первые восемь месяцев этого года было ввезено из Польши - 17,049 млн евро, что на 2,6 % меньше, чем за тот же период прошлого года, и составило 32,4 % от общего объема импорта деревянной мебели. Доля Польши в импорте мебели за первые восемь месяцев 2024 года составила 30,4%.

За восемь месяцев импорт деревянной мебели из Литвы составил 8,351 млн евро, снизившись на 15,6% и составив 15,9% (17,2% год назад) от общего объема импорта деревянной мебели, а импорт из Китая составил 4,445 млн евро, снизившись на 21,4% по сравнению с прошлым годом и составив 8,5% (9,8% год назад) от общего объема импорта деревянной мебели.

За восемь месяцев 2024 года Латвия экспортировала деревянную мебель на сумму 24,509 млн евро, а импортировала на сумму 57,548 млн евро.