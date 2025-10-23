В сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра, пишут российские СМИ.

Отмечается, что доступные данные до 2008 года базируются преимущественно на официальных продажах спиртного, тогда как в 1990-х годах, по оценкам экспертов, нелегальный рынок занимал до двух третей общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

Среднестатистический москвич употребил 4,91 литра алкоголя, житель Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области этот показатель составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра за тот же период.

Между тем, Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро.

Кроме того, российские компании стали покупать больше вина у Латвии - на 18%, до 11,7 миллиона евро, а также у Испании - на 9%, до 1,3 миллиона.

В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона.

Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.

Осенью лучше отказаться от спиртных напитков, поскольку алкоголь снижает активность Т-лимфоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами - такой совет в беседе со СМИ дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Кроме того, по ее словам, спиртное ухудшает качество сна, во время которого организм активно уничтожает инфекции.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — предупредила специалист.

Она посоветовала согреваться осенью без вреда для здоровья. Для этого подойдут травяные чаи с корицей, имбирем, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, а также теплое молоко с куркумой или медом.

Осенью, чтобы оставаться бодрыми и не болеть, важно не только исключить алкоголь и соблюдать режим сна, но и следить за рационом, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве.