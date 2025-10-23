Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российский рынок алкоголя завязывает 0 210

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нет настроения выпивать.

Нет настроения выпивать.

Екатеринбуржцы употребляют примерно в 100 раз больше чеченцев.

В сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра, пишут российские СМИ.

Отмечается, что доступные данные до 2008 года базируются преимущественно на официальных продажах спиртного, тогда как в 1990-х годах, по оценкам экспертов, нелегальный рынок занимал до двух третей общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

Среднестатистический москвич употребил 4,91 литра алкоголя, житель Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области этот показатель составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра за тот же период.

Между тем, Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро.

Кроме того, российские компании стали покупать больше вина у Латвии - на 18%, до 11,7 миллиона евро, а также у Испании - на 9%, до 1,3 миллиона.

В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона.

Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.

Осенью лучше отказаться от спиртных напитков, поскольку алкоголь снижает активность Т-лимфоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами - такой совет в беседе со СМИ дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Кроме того, по ее словам, спиртное ухудшает качество сна, во время которого организм активно уничтожает инфекции.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — предупредила специалист.

Она посоветовала согреваться осенью без вреда для здоровья. Для этого подойдут травяные чаи с корицей, имбирем, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, а также теплое молоко с куркумой или медом.

Осенью, чтобы оставаться бодрыми и не болеть, важно не только исключить алкоголь и соблюдать режим сна, но и следить за рационом, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве.

Читайте нас также:
#алкоголь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Производство пива в Латвии сократилось за восемь месяцев на 9%
Изображение к статье: Производство пива в Латвии сократилось за восемь месяцев на 9%
США инвестируют 5 000 000 000 USD в добычу и переработку редких металлов в Австралии
Изображение к статье: На просторах Зеленого континента содержится масса полезных ископаемых. Иконка видео
Кофе, шоколад и молоко дорожают: почему цены на продукты стремительно растут
Изображение к статье: Кофе, шоколад и молоко дорожают: почему цены на продукты стремительно растут
Как научиться риск-менеджменту в криптовалюте в 2025: топ проектов для понятного старта
Изображение к статье: Как научиться риск-менеджменту в криптовалюте в 2025: топ проектов для понятного старта
Изображение к статье: Солнечные ресурсы Поднебесной - неисчерпаемы. Иконка видео
Китай за год увеличил производство электроэнергии на 18% 82
Изображение к статье: Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica
Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica 2 232
Изображение к статье: Опять скупят всю гречку? Неурожай в Латвии приведет к росту цен на продукты Эксклюзив!
Опять скупят всю гречку? Неурожай в Латвии приведет к росту цен на продукты 4 931
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 615

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 627
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 627
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео