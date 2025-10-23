Baltijas balss logotype
США инвестируют 5 000 000 000 USD в добычу и переработку редких металлов в Австралии

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На просторах Зеленого континента содержится масса полезных ископаемых.

На просторах Зеленого континента содержится масса полезных ископаемых.

В рамках сделки Вашингтона и Канберры немало внимания уделено укреплению обороноспособности.

Трамп заявил, что через год у США будет столько редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подписали соглашение о важнейших минеральных ресурсах, сообщила пресс-служба Белого дома. Это произошло во время визита премьер-министра Австралии Энтони Албанезе в Белый дом.

Как сказано в тексте, обе страны намерены инвестировать более 3 миллиардов долларов в критически важные проекты по добыче полезных ископаемых в течение следующих шести месяцев.

Экспортно-импортный банк США выпустит процентные письма на финансирование в размере 2,2 миллиарда долларов, что позволит получить до 5 миллиардов долларов США общих инвестиций для продвижения важнейших проектов по добыче полезных ископаемых и обеспечению безопасности цепочек поставок. Пентагон, в свою очередь, инвестирует в строительство завода по переработке галлия на западе Австралии.

В рамках сделки немало внимания будет уделено укреплению обороноспособности.

Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и принять поставку первой партии вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на сумму 2,6 миллиарда долларов США.

С февраля Австралия выделила правительству США 1 миллиард долларов на расширение и модернизацию американской производственной базы подводных лодок, а до конца года выделит еще 1 миллиард долларов.

Австралия вложит значительные средства в свои интегрированные возможности противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе 2 миллиарда долларов в американские компании для своей Объединенной системы управления воздушными боями.

Также стороны сформируют партнерство для стимулирования инноваций, экономического роста и технологического лидерства путем стратегических инвестиций и совместных инициатив.

Пенсионные фонды Австралии увеличат инвестиции в США до 1,44 триллиона долларов к 2035 году, что почти на 1 триллион долларов больше текущего уровня. Эти инвестиции создадут десятки тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест для американцев.

NASA и Австралийское космическое агентство подписали рамочное соглашение об укреплении сотрудничества в области гражданской космонавтики и аэронавтики. К программе НАСА «Артемида», в рамках которой астронавты вернутся на Луну, присоединится австралийский луноход для разработки технологий.

«Часть этой сделки весьма конкретна: проект стоимостью 8,5 миллиарда долларов. В течение следующих шести месяцев Австралия и США выделят миллиард долларов, и проекты будут доступны уже сейчас», — сказал Албанезе.

#металл
Оставить комментарий

