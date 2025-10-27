Он пояснил, что LGS обязано оказывать эти услуги, поскольку того требует безопасность в воздушном пространстве. Полёты российских воздушных судов также обслуживаются аэронавигационными службами Финляндии, Эстонии и Литвы.

Тауриньш добавил, что платежи от российских авиакомпаний поступают, но нерегулярно.

"Это происходит с задержками, а есть и такие авиакомпании, которые вообще больше не платят", – отметил он.

Он также указал, что LGS не получает эти средства напрямую – платежи собирает Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol, которая примерно с двухмесячной задержкой распределяет их между компаниями, предоставлявшими услуги авиаперевозчикам.

"В настоящее время образовалась задолженность, над взысканием которой мы активно работаем в сотрудничестве с Eurocontrol. Есть результаты", – подчеркнул Тауриньш.

На вопрос о размере задолженности он ответил, что в относительном выражении она невелика и колеблется, но в целом долг присутствует постоянно – в большей или меньшей степени.

Ранее в интервью агентству LETA Тауриньш пояснил, что контролируемое Латвией воздушное пространство не совпадает с географическими границами страны. Соответственно, рейсы российских авиакомпаний не проходят над территорией Латвии, а пролетают над нейтральными водами, считаясь внутренними рейсами России, например, из Санкт-Петербурга или Москвы в Калининград через Балтийское море.

Он пояснил, что LGS оказывает аэронавигационные услуги в Рижском районе информационного обслуживания полётов, который охватывает воздушное пространство не только над Латвией, но и над нейтральными водами.

В феврале 2022 года Европейский союз запретил всем российским перевозчикам доступ в аэропорты ЕС и полёты над воздушным пространством стран ЕС. Это означает, что самолёты, зарегистрированные в России, а также зарегистрированные в других странах, но арендованные российскими физическими или юридическими лицами, не могут приземляться в аэропортах ЕС и пересекать воздушное пространство стран ЕС, добавил Тауриньш.

Учитывая, что воздушное пространство над нейтральными водами не подпадает под юрисдикцию ЕС, российские воздушные суда продолжают использовать этот сегмент. Таким образом, LGS обязано предоставлять аэронавигационные услуги всем воздушным судам, совершающим полёты в данном сегменте, обеспечивая безопасность полётов, ранее подчёркивал Тауриньш.

LGS является на 100% государственным предприятием, обязанным предоставлять пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.