Инвестиционная компания по недвижимости Consultatio, принадлежащая известному бизнесмену Эдуардо Костантини, приобрела ценный участок земли, принадлежащий аргентинской армии, в одном из самых популярных районов города Буэнос-Айрес, за 127 двадцать семь миллионов долларов.

Президент Хавьер Милей приказал продать многочисленные активы (землю и здания), около 450 из которых простаивают или не используются Федеральным государством, в том числе выставленный на публичный аукцион земельный участок сухопутных войск площадью 42 000 квадратных метров (4,2 га), расположенный в непосредственной близости от исторического полка армии Аргентины. Пехота 1 Патрисиос, в самом популярном районе Палермо, уточняет, что это имущество имеет разрешение на продажу с 2017 года на основании указа 225/2017.

Раньше здесь действовал военный округ Буэнос-Айреса, где тысячи граждан проходили медицинское обследование для прохождения обязательной военной службы. Когда военная служба по призыву была упразднена, это место было передано в концессию чилийской компании CENCOSUD, которая построила торговый пассаж и супермаркет в форме концессии. Срок действия этой концессии истек в 2019 году, но чилийская фирма получила продление до этого момента, когда срок ее действия истек, и она должна передать участок, не выставив его на аукцион.

Последняя конкуренция была упорной, поскольку несколько застройщиков недвижимости выступили со своими предложениями. Наконец, консалтинговая компания получила землю с очень небольшим отрывом от своих конкурентов. Согласно действующим правилам, 65% земли должно быть отведено под общественные помещения, хотя строительство коммерческих помещений, частных зданий, гостиниц и объектов смешанного назначения является нормой.

Предприниматель Эдуардо Костантини уже заявил, что построит новый район, который объединит архитектуру, дизайн и искусство, пообещав вложить 350 миллионов долларов в возведение чуть более чем за три года мощного и самого нового сектора города.