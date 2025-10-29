Baltijas balss logotype
В Буэнос-Айресе на месте военной базы началась стройка века на 350 000 000 USD

Бизнес
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здесь будет город-сад.

Здесь будет город-сад.

Президент Милей разоружает аргентинскую армию ради торговцев недвижимостью.

Инвестиционная компания по недвижимости Consultatio, принадлежащая известному бизнесмену Эдуардо Костантини, приобрела ценный участок земли, принадлежащий аргентинской армии, в одном из самых популярных районов города Буэнос-Айрес, за 127 двадцать семь миллионов долларов.

Президент Хавьер Милей приказал продать многочисленные активы (землю и здания), около 450 из которых простаивают или не используются Федеральным государством, в том числе выставленный на публичный аукцион земельный участок сухопутных войск площадью 42 000 квадратных метров (4,2 га), расположенный в непосредственной близости от исторического полка армии Аргентины. Пехота 1 Патрисиос, в самом популярном районе Палермо, уточняет, что это имущество имеет разрешение на продажу с 2017 года на основании указа 225/2017.

Раньше здесь действовал военный округ Буэнос-Айреса, где тысячи граждан проходили медицинское обследование для прохождения обязательной военной службы. Когда военная служба по призыву была упразднена, это место было передано в концессию чилийской компании CENCOSUD, которая построила торговый пассаж и супермаркет в форме концессии. Срок действия этой концессии истек в 2019 году, но чилийская фирма получила продление до этого момента, когда срок ее действия истек, и она должна передать участок, не выставив его на аукцион.

Последняя конкуренция была упорной, поскольку несколько застройщиков недвижимости выступили со своими предложениями. Наконец, консалтинговая компания получила землю с очень небольшим отрывом от своих конкурентов. Согласно действующим правилам, 65% земли должно быть отведено под общественные помещения, хотя строительство коммерческих помещений, частных зданий, гостиниц и объектов смешанного назначения является нормой.

Предприниматель Эдуардо Костантини уже заявил, что построит новый район, который объединит архитектуру, дизайн и искусство, пообещав вложить 350 миллионов долларов в возведение чуть более чем за три года мощного и самого нового сектора города.

#аргентина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Но мы ж знаем,кто Милей 100 процентный он ...Зеленский😀

    1
    2

