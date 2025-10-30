Baltijas balss logotype
У эксперта печальные новости о ценах на продукты и картофеле

Бизнес
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У эксперта печальные новости о ценах на продукты и картофеле

Руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе оценила цены на продукты в Латвии и рассказала, почему лучше не стоит закупаться картофелем впрок, пишет nra.lv.

«К сожалению, нельзя сказать, что происходит какое-то существенное снижение цен. Хотя, если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы продуктов ниже, чем были в прошлом году — на сахар и так далее. Но есть и такие группы продуктов, у которых цены выросли очень сильно, например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр стали дороже», — сказала в эфире TV24 Ингуна Гулбе.

Причины очень разные. В одном случае — климатические условия: например, там, где растёт кофе, была засуха, и урожай не вырос. В случае с какао наблюдались как дожди, так и засуха в разных регионах, поэтому цена выросла. Однако в данный момент можно сказать, что у нас сравнительно низкие цены на овощи, и с точки зрения потребителей это хорошо, а с точки зрения производителей — очень плохо, пояснила Гулбе.

В этом году картофель было трудно посадить — земля была твёрдой, потом затопленной, затем пересохшей. Лето оказалось неудачным для полевых культур и овощей, а осенний период с проливными дождями не позволил собрать урожай — он долго стоял в воде, корнеплоды заразились гнилью, поэтому овощи долго не хранятся. Из-за этого все, кто вырастил овощи, стараются продать их как можно быстрее, потому что долго хранить не смогут, и, соответственно, цены на овощи низкие.

«Поэтому людям стоит сказать: не стоит сейчас закупать картофель в таких больших количествах, чтобы хватило до апреля — не факт, что он сохранится так долго», — сказала Гулбе.

nra.lv

#цены #продукты #картофель
