Грузовики литовских компаний, застрявшие на территории Беларуси, по решению Минска будут перемещены на специально оборудованные стоянки в районе Котловки, сообщает LRT. Гн исключено, что их конфискуют.

«Из-за одностороннего решения Литвы закрыть белорусско-литовские пограничные пункты на белорусской стороне скопилось грузовые транспортные средства литовских перевозчиков. С целью обеспечить безопасность и защиту этих транспортных средств Беларусь решила переместить их на специально оборудованные стоянки в окрестностях контрольного пункта Котловка», — сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

«Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — отметил президент Беларуси Лукашенко.

«Мы уже давно готовы открыть границу. Мы её не закрывали», — добавил он.

Руководитель ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас сказал, что литовские перевозчики из-за этого понесут ещё большие убытки.

«Где стоят транспортные средства, там и будем платить — я имею в виду владельцев стоянок, белорусские юридические лица. Полиция ездит по округе, задействованы большие силы и даже не разрешают грузовикам подъехать к границе. Пока мы откроем границы и сможем выехать оттуда, накопятся такие суммы, что забирать транспорт будет просто невыгодно», — сказал Э. Микенас в интервью Радио LRT.

Ранее Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava сообщала, что в Беларуси застряло около 5000 литовских грузовиков и полуприцепов; по данным Linava, к началу этой недели их число сократилось примерно до 4500.

Фура с прицепом в зависимость от года выпуска стоит от 30 до 100 тысяч евро. Если принять, что средняя стоимость одного грузовика составляет около 50 тысяч евро, то стоимость всех застрявших в Беларуси грузовиков может составить что-то около 225 млн евро.

В случае их конфискация литовская транспортная отрасль понесет удар, от которого вряд ли сможет оправиться.

Как сообщает пресса, водителям предоставляется возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться в Литву, оставив грузовики на упомянутых стоянках в Котловке, которая находится напротив литовского пограничного пункта Лаворишкес.

«Литва призывает перевозчиков фиксировать понесённые убытки, чтобы при наличии правовых возможностей можно было их взыскать с Беларуси или принадлежащего ей имущества», — сказал советник премьер-министра Игнас Добровольскас.

«Ситуацию с возможными конфискациями должна пересмотреть Министерство иностранных дел. Я уверен, что мы также найдём в своём арсенале определённые аргументы, и, вероятнее всего, эта работа уже ведётся», – заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович журналистам в понедельник после встречи со спикером Сейма Юозасом Олекасом.