Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Беларусь может конфисковать литовские грузовики на четверть миллиарда евро 7 13833

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Беларусь может конфисковать литовские грузовики на четверть миллиарда евро

Грузовики литовских компаний, застрявшие на территории Беларуси, по решению Минска будут перемещены на специально оборудованные стоянки в районе Котловки, сообщает LRT. Гн исключено, что их конфискуют.

«Из-за одностороннего решения Литвы закрыть белорусско-литовские пограничные пункты на белорусской стороне скопилось грузовые транспортные средства литовских перевозчиков. С целью обеспечить безопасность и защиту этих транспортных средств Беларусь решила переместить их на специально оборудованные стоянки в окрестностях контрольного пункта Котловка», — сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

«Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — отметил президент Беларуси Лукашенко.

«Мы уже давно готовы открыть границу. Мы её не закрывали», — добавил он.

Руководитель ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас сказал, что литовские перевозчики из-за этого понесут ещё большие убытки.

«Где стоят транспортные средства, там и будем платить — я имею в виду владельцев стоянок, белорусские юридические лица. Полиция ездит по округе, задействованы большие силы и даже не разрешают грузовикам подъехать к границе. Пока мы откроем границы и сможем выехать оттуда, накопятся такие суммы, что забирать транспорт будет просто невыгодно», — сказал Э. Микенас в интервью Радио LRT.

Ранее Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava сообщала, что в Беларуси застряло около 5000 литовских грузовиков и полуприцепов; по данным Linava, к началу этой недели их число сократилось примерно до 4500.

Фура с прицепом в зависимость от года выпуска стоит от 30 до 100 тысяч евро. Если принять, что средняя стоимость одного грузовика составляет около 50 тысяч евро, то стоимость всех застрявших в Беларуси грузовиков может составить что-то около 225 млн евро.

В случае их конфискация литовская транспортная отрасль понесет удар, от которого вряд ли сможет оправиться.

Как сообщает пресса, водителям предоставляется возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться в Литву, оставив грузовики на упомянутых стоянках в Котловке, которая находится напротив литовского пограничного пункта Лаворишкес.

«Литва призывает перевозчиков фиксировать понесённые убытки, чтобы при наличии правовых возможностей можно было их взыскать с Беларуси или принадлежащего ей имущества», — сказал советник премьер-министра Игнас Добровольскас.

«Ситуацию с возможными конфискациями должна пересмотреть Министерство иностранных дел. Я уверен, что мы также найдём в своём арсенале определённые аргументы, и, вероятнее всего, эта работа уже ведётся», – заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович журналистам в понедельник после встречи со спикером Сейма Юозасом Олекасом.

Читайте нас также:
#Литва #транспорт #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
66
1
1
1
0
4

Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    11-го ноября

    Достойный ответ, молодец Батька!

    72
    11
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    11-го ноября

    Смешно. Могут. Но потом ЛЮБОЙ белорусский грузовик будет мгновенно конфискован в ЕС

    17
    56
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleksandrs Zinčenko
    11-го ноября

    Дык им сюда давно вьезд запрещен. А в той же Польше не идиоты сидят и конфисковывать белорусские грузовики не будут - поляки торговать умеют. А "понты ломать" - это привилегии трибалтов.

    34
    1
  • Д
    Дед
    10-го ноября

    Молодец батька, этих клоунов раком поставил! Сами закрыли, сами откроете, не откроете на бабки попадете! А то, что хайли-лайкли про дроны над Вильнюсом, якобы белорусы виноваты, еще и Доне жалуются, а доказательств нет.

    80
    7
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Дед
    11-го ноября

    А белорусы в ЕС ездить уже не собираются? Ну, после конфискации, боюсь, границы, может, и откроют, но вот машины заберут. В качестве компенсации.

    6
    36
  • Ш
    Шурик
    10-го ноября

    "... Литва, понимая, что вокруг закрытия границы сложилась непростая ситуация, попыталась с межгосударственного уровня перенести решение вопроса на уровень пограничной заставы: «Они, я это называю мышкованием, обратились в Лидский пограничный отряд – не в государственный орган, не в МИД, не в правительство – с не то просьбой, не то требованием открыть границу». Литовская сторона заявила о намерении эвакуировать свои большегрузы, на что белорусский лидер отреагировал: «Будут готовы – будем договариваться. Хотите эвакуировать – эвакуируйте»... "

    67
    3
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Литва закрыла границу с Белоруссией,что сделала и Белоруссия . Где она неправа,не пойму до сих пор. Опять какие то странные двойные стандарты. Вам ездить тут нельзя,а нам через вашу границу можно.😀Вот так рушат бизнес те,кого хрен знает откуда поставили во власть...Это ж так было предсказуемо,зная батьку и порядок действий Как вы так и я и не обижайтесь😀

    108
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео