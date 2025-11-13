Представьте, что вам нужно оформить вклад, взять небольшой кредит или обменять одну валюту на другую. В привычной финансовой системе вы идете в банк или на биржу.

Между вами и деньгами всегда стоит посредник: организация, которая хранит активы, проверяет документы, берет комиссии и в любой момент может заблокировать операцию. Это и есть традиционная финансовая система с ее правилами, графиком работы и бюрократией.

DeFi работает иначе. Если раскрыть аббревиатуру, это децентрализованные финансы — набор сервисов на блокчейне, которые пытаются повторить финансовые услуги, но без банков и других финансовых институтов.

Вместо сотрудников и отделений здесь смарт-контракт: код, который описывает условия сделки и сам выполняет их. Пользователь подключает кошелек, выбирает протокол и напрямую взаимодействует с другими участниками. Никакого единого центра, где принимают решения, нет. Система распределена между многими узлами сети.

С технической точки зрения DeFi опирается на блокчейн и смарт-контракты. Самый известный пример DeFi-экосистемы — Ethereum. На нем работают децентрализованные биржи, протоколы кредитования, сервисы для стейкинга и стейблкоины. Но пользователю не обязательно разбираться в устройстве блокчейна, чтобы пользоваться им.

На практике все выглядит как знакомое веб-приложение. Вы видите интерфейс, вводите сумму, подтверждаете транзакцию и управляете своими активами. Разница в том, что в центре не банк, а код, и право собственности на активы закреплено не в базе данных компании, а в блокчейне. Буквально в интернете, везде и нигде одновременно.

В этом и состоит ответ на вопрос, что такое DeFi. Это финансовая система нового типа, где пользователи обмениваются цифровыми активами и пользуются другими финансовыми инструментами друг с другом напрямую, без посредников и жесткой привязки к одной стране или банку.

Как начать пользоваться DeFi

Когда впервые знакомишься с миром децентрализованных финансов, ощущение примерно такое же, как при входе в новый город. Вокруг много сервисов, у каждого свои правила, а навигатором выступает только ваш собственный кошелек. Он становится чем-то вроде паспорта и ключей одновременно. Через него вы подтверждаете транзакции, храните активы и взаимодействуете с приложениями DeFi.

И вот тут есть важный момент. Чтобы пользоваться DeFi безопасно, нужен кошелек, который не только хранит криптовалюту, но и упрощает работу со смарт-контрактами, dApp-ами и разными сетями. Некоторые кошельки это делают, другие превращают даже простую транзакцию в квест.

Поэтому тут подойдут решения, в которых есть все необходимые инструменты для входа в DeFi. Один из ярких примеров — Best Wallet. Его можно рассматривать не как «еще одно приложение», а как удобный вход в экосистему DeFi: он работает как мультичейн-кошелек, поддерживает Ethereum и другие крупные сети.

В основе лежит технология Fireblocks, которая распределяет доступ к ключам между устройством и алгоритмом. Для пользователя это значит, что даже если он потеряет телефон, то не утратит свои активы.

Зачем вообще такое решение? В децентрализованных сервисах много действий происходит через смарт-контракты. Например, обмены монет или доступ к пресейлам. И когда все эти процессы собраны в одном приложении, «вход» в DeFi становится заметно понятнее.

В Best Wallet, например, встроен агрегатор DEX-бирж, который собирает курсы с десятков площадок и подбирает лучший, есть поддержка многокошельковых портфелей, а через раздел “Upcoming Tokens” пользователи получают ранний доступ к токенам, которые только выходят на рынок.

Для всей этой экосистемы работает токен $BEST на блокчейне Ethereum. Он задействован в стейкинге, дает скидки на комиссии внутри платформы и используется как элемент системы вознаграждений. Кстати, он находится на самом финише предпродажи. Если поторопиться, можно успеть купить его по цене пресейла.

По ощущениям — это как иметь универсальную точку входа, откуда можно отправиться в любое DeFi-приложение — от кредитования до стейкинга. Именно поэтому многие пользователи начинают знакомство с децентрализованной финансовой системой через удобные мультифункциональные кошельки, а уже потом уходят глубже в механику протоколов.

За время чтения, возможно, возник вполне логичный вопрос: «Ну и зачем мне эти децентрализованные финансы, если есть обычные банки?» Чтобы на него ответить, нужно посмотреть, как вообще появился этот подход и почему привычных банковских услуг иногда не хватает.

Почему появился сектор DeFi и почему не всегда достаточно банков

DeFi появились не из желания заменить банки, а из попытки исправить их слабые места. Классическая финансовая система действительно работает. Она проводит платежи, выдает кредиты, хранит деньги. Но у такой схемы есть ограничения, которые долгое время считались нормой.

Первое — зависимость от посредников. Чтобы отправить деньги, нужно, чтобы банк подтвердил операцию, платежная система пропустила транзакцию, а другая площадка ее приняла. Внутри все завязано на инфраструктуру, регламенты, рабочие часы, проверки и внутренние приоритеты. Клиент видит только результат, но не процесс — отсюда и отсутствие полной прозрачности.

Второе — стоимость. Каждое звено берет свою комиссию, и в итоге финансовые операции становятся дорогими. Особенно если речь идет о международных переводах или работе на бирже. Комиссии растут, а скорость падает. Эту проблему DeFi решает архитектурно. Транзакция идет напрямую между пользователями, без длинной цепочки.

Третье — доступность. Банковская инфраструктура работает по своим правилам. Для кредита нужен скоринг, для открытия счета — проверка документов, а многие услуги недоступны людям из других юрисдикций. DeFi дает возможность управлять активами тем, кому традиционная финансовая система выставила барьеры. Здесь нет «чужих» регионов, есть только доступ к блокчейну.

Есть и четвертый фактор — контроль над активами. В банке пользователь не владеет деньгами напрямую. Средства хранятся на стороне банка, который может заморозить счет, отклонить платеж или изменить условия. В DeFi все записано в смарт-контракты, а ключи остаются у пользователя. Это снижает риск внешнего вмешательства и подчеркивает принцип самостоятельного управления своими активами.

Заключение

DeFi начался как эксперимент, но потом стал отдельной частью финансовой системы. Он не заменяет банки и другие сервисы, но дает то, чего там нет. Например, доступность, прозрачность и контроль над своими деньгами. И чем больше развивается DeFi, тем больше у людей возможностей: можно менять деньги, брать кредиты, хранить токены или получать пассивный доход.

Если вы только начинаете изучать эту область, не торопитесь и выбирайте инструменты, которые вам действительно нужны. DeFi — это не способ быстро заработать, а набор технологий, которые позволяют по-другому управлять деньгами. Чем детальнее вы разберетесь, как это работает, тем проще и безопаснее вам будет двигаться дальше.

