Из всех выставленных АО «Rīgas siltums» счетов за предоставленную тепловую энергию в установленный срок не оплачивается 2,3–2,5%, а сумма задолженности на данный момент составляет около пяти миллионов евро, сообщил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления компании Калвис Калниньш.

Он также отметил, что доля неоплаченных счетов уже долгое время остаётся относительно стабильной.

«Мы постоянно контролируем и анализируем задолженности клиентов», — сказал Калниньш, добавив, что «Rīgas siltums» создал внутреннюю комиссию, которая индивидуально рассматривает каждый случай задолженности и способствует процессу её взыскания.

По его словам, такой порядок дал хорошие результаты, так как осталось совсем немного проблемных зданий. «Разумеется, наша обязанность — обеспечить, чтобы каждый клиент в холодное время мог получать базовую услугу и находиться в тепле, поэтому даже одно отключённое здание для нас — это много. Каждый случай мы решаем индивидуально», — подчеркнул Калниньш.

Он отметил, что некоторые случаи действительно объективны, когда кто-то страдает из-за других, но есть и такие, когда за полученные услуги сознательно не платят.

Также Калниньш напомнил о последних поправках к закону о собственности на квартиры, которые вступят в силу с января следующего года и предусматривают, что новый владелец квартиры будет нести ответственность и за долги по коммунальным платежам, возникшие не ранее чем за три года до приобретения собственности. «Это хорошее регулирование, которое поможет в борьбе с должниками», — признал он.