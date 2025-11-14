Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биткоин резко подешевел 0 449

Бизнес
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биткоин резко подешевел
ФОТО: Youtube

Стоимость биткоина упала ниже 95 тысяч долларов впервые с начала мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным CoinMarketCap, с начала торгов цена популярной криптовалюты опустилась на 7,5 процента. Токен дешевеет уже четвертый день подряд.

Текущая распродажа полностью коррелирует с другими рисковыми активами, но ее масштаб в криптовалютах больше из-за их более высокой волатильности, — пояснил замдиректора по информационным технологиям Franklin Templeton Investment Solutions Макса Гохмана (Max Gokhman).

Как заявил ранее младший аналитик Freedom Finance Global Турал Алиев Талех Оглу, резкое снижение стоимости биткоина связано, скорее, с перегруппировкой на рынке, который «очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу».

Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #рынок #криптовалюта #биткоин #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео