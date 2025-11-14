Оказывается в латвийской казне «завалялись» десятки миллионов евро. Министерство финансов в сообщении bb.lv так описывает свою находку: «были выявлены дополнительные ресурсы в объеме более 22 миллионов евро». А раньше почему не выявлялись?

Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Интереснее другое – как потратят найденные миллионы. Наиболее значительная часть дополнительных средств предусмотрена для перепроектирования многострадальной железной дороги Rail Baltica — 8 миллионов евро. Там вообще-то несколько миллиардов не хватает, так что 8 млн – это совсем немного.

Также для поддержки сельских семейных врачей перечислят 4,8 миллиона евро.

Еще 1,8 миллиона евро направят на поддержку жертв насилия, а 1 миллион евро — на сохранение сакрального наследия. Подробности о распределении денег для жертв и на сакральное наследство Минфин не приводит.

Оставшиеся 6,4 млн размажут тонким слоем по народному бутерброду – деньги поделят между Министерством образования и науки (для поддержки педагогов), Министерством здравоохранения (для создания пункта неотложной медицинской помощи в Индрасской волости), а также на неназванные важные для государства мероприятия.

Отметим, что расходы консолидированного государственного бюджета на следующий год составляют 17,9 млрд евро. Таким образом обнаруженные Минфином 22 млн евро – это всего 0,1 процента. Маловато будет, надо скрести еще.