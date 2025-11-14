Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минфин Латвии поскрёб по сусекам и наскрёб 22 млн евро: куда потратят 4 1252

Бизнес
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: У министра финансов А.Ашераденса в бюджете завалялось 22 млн евро.

У министра финансов А.Ашераденса в бюджете завалялось 22 млн евро.

Оказывается в латвийской казне «завалялись» десятки миллионов евро. Министерство финансов в сообщении bb.lv так описывает свою находку: «были выявлены дополнительные ресурсы в объеме более 22 миллионов евро». А раньше почему не выявлялись?

Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Интереснее другое – как потратят найденные миллионы. Наиболее значительная часть дополнительных средств предусмотрена для перепроектирования многострадальной железной дороги Rail Baltica — 8 миллионов евро. Там вообще-то несколько миллиардов не хватает, так что 8 млн – это совсем немного.

Также для поддержки сельских семейных врачей перечислят 4,8 миллиона евро.

Еще 1,8 миллиона евро направят на поддержку жертв насилия, а 1 миллион евро — на сохранение сакрального наследия. Подробности о распределении денег для жертв и на сакральное наследство Минфин не приводит.

Оставшиеся 6,4 млн размажут тонким слоем по народному бутерброду – деньги поделят между Министерством образования и науки (для поддержки педагогов), Министерством здравоохранения (для создания пункта неотложной медицинской помощи в Индрасской волости), а также на неназванные важные для государства мероприятия.

Отметим, что расходы консолидированного государственного бюджета на следующий год составляют 17,9 млрд евро. Таким образом обнаруженные Минфином 22 млн евро – это всего 0,1 процента. Маловато будет, надо скрести еще.

Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #железная дорога #инвестиции #финансы #Латвия #бюджет #экономика #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
1
1
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    У предков Ашераденса была фамилия Шульц и жили они недалеко от Праги,откуда бежали в Польшу от еврейских погромов.Служили шведам,за что был им пожалована крепость Ашераден.Отсюда и пошла фамилия .Потом служили российской империи. Как понял,все равно кому служить,лишь бы деньги капали,должности и звания... Вот такие теперь латыши управляют Латвией.👽😈

    7
    4
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    Нью латыши.😀😀😀Всех,кто кушает мацу ,легко узнаешь по лицу...

    8
    4
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го ноября

    Зайга работала бухгалтером в советское время, если в отчете не совпадала одна копейка!!! приходилось переделывать весь отчет.А тут 22 миллиона завалялись .

    23
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Виардо кузнецова
    15-го ноября

    Латвия - сверх супер богатая страна ! Что там Монако... Просто не для всех ))

    18
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео