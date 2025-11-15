Соединенные Штаты изъяли порядка $900 млн из своих резервов в Международном валютном фонде (МВФ) для того, чтобы помочь Аргентине выплатить ее долг перед организацией, на погашение которого у латиноамериканской страны не было средств. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

США произвели изъятие средств после того, как Центральный банк Аргентины и Министерство финансов США подписали соглашение о валютном свопе на $20 млрд, направленном на поддержку экономики латиноамериканской страны. Как отмечает FT, само соглашение вызвало шквал критики со стороны деловых кругов США. В частности, недовольство выражают американские сельскохозяйственные производители, поскольку Аргентина является их прямым конкурентом в поставках большого спектра культур на международные рынки.

Газета указывает, что заключенное между США и Аргентиной соглашение о валютном свопе остается непрозрачным, конкретные механизмы оказания финансовой помощи не раскрываются. Опрошенные FT аналитики полагают, что передача средств в рамках МВФ для погашения долга является частью этой сделки. "Это (заключенное соглашение) масштабное и рискованное начинание. На данный момент мы знаем об этом очень мало", - указал бывший сотрудник Минфина США, председатель аналитического центра OMFIF Марк Собел.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно хвалил Милея за его внутреннюю и внешнюю политику и отмечал идеологическую близость придерживающегося либертарианских взглядов аргентинского лидера. Трамп также называл Милея своим "любимым президентом".