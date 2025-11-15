Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США для помощи Аргентине изъяли 900 000 000 USD из своих резервов в МВФ 0 1379

Бизнес
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Буэнос-Айрес - крупнейший деловой центр Южной Америки.

Буэнос-Айрес - крупнейший деловой центр Южной Америки.

Большая и нестабильная экономика столкнулась с ростом курса доллара.

Соединенные Штаты изъяли порядка $900 млн из своих резервов в Международном валютном фонде (МВФ) для того, чтобы помочь Аргентине выплатить ее долг перед организацией, на погашение которого у латиноамериканской страны не было средств. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

США произвели изъятие средств после того, как Центральный банк Аргентины и Министерство финансов США подписали соглашение о валютном свопе на $20 млрд, направленном на поддержку экономики латиноамериканской страны. Как отмечает FT, само соглашение вызвало шквал критики со стороны деловых кругов США. В частности, недовольство выражают американские сельскохозяйственные производители, поскольку Аргентина является их прямым конкурентом в поставках большого спектра культур на международные рынки.

Газета указывает, что заключенное между США и Аргентиной соглашение о валютном свопе остается непрозрачным, конкретные механизмы оказания финансовой помощи не раскрываются. Опрошенные FT аналитики полагают, что передача средств в рамках МВФ для погашения долга является частью этой сделки. "Это (заключенное соглашение) масштабное и рискованное начинание. На данный момент мы знаем об этом очень мало", - указал бывший сотрудник Минфина США, председатель аналитического центра OMFIF Марк Собел.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно хвалил Милея за его внутреннюю и внешнюю политику и отмечал идеологическую близость придерживающегося либертарианских взглядов аргентинского лидера. Трамп также называл Милея своим "любимым президентом".

Читайте нас также:
#Аргентина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео