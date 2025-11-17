Европейская комиссия в этом году прогнозирует для Латвии рост экономики на 1%, свидетельствуют опубликованные в понедельник экономические прогнозы Eврокомиссии.

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис оценивает этот прогноз как умеренный, отмечая, что он немного лучше весеннего. В Эстонии в этом году прогнозируется экономический рост на 0,6%, а в Литве - на 2,4%.

Прогнозируется, что в 2026 году рост ВВП Латвии составит 1,7%, а в 2027 году - 1,9%. Как отмечает Домбровскис, основными факторами роста будут увеличение частного потребления благодаря росту зарплат и инвестиции, особенно при поддержке из фондов Европейского союза (ЕС).

Как отмечает Eврокомиссия, в этом году, несмотря на геополитическую неопределенность, в Латвии увеличатся и частные, и государственные инвестиции.

Ожидается, что после хороших показателей в первой половине 2025 года инвестиции останутся стабильными до конца года благодаря притоку средств из фондов ЕС и росту оборонных расходов, которые будут поддерживать инвестиции также в 2026 и 2027 годах.

Частные инвестиции после значительного снижения в 2024 году в этом году восстановятся благодаря стабильному уровню кредитования предприятий и более низким затратам на заимствования.

В то же время ожидается рост инфляции, поскольку влияние дефляции цен на энергоресурсы ослабнет, тогда как рост цен на услуги и продукты питания останется высоким.

Согласно прогнозам, в 2025 году инфляция в Латвии составит 3,6%, в 2026 году - 2,2%, а в 2027 году - 2,4%. Дефицит госбюджета в 2025 году увеличится до 3,1% от ВВП из-за более слабого роста доходов и увеличения текущих расходов, а в 2027 году - до 4,3%, главным образом из-за увеличения расходов на оборону.

Частное потребление и инвестиции будут способствовать росту экономики в 2026 и 2027 годах, прогнозирует Eврокомиссия. Ожидается, что в 2025 году экономика восстановится после наблюдавшегося в 2024 году застоя, однако сложная геополитическая ситуация, вероятно, будет стимулировать рост накоплений населения. После значительного роста в 2024 году уровень накоплений домохозяйств продолжит увеличиваться и в 2025 году достигнет 6,4%, что выше уровня до пандемии. В результате частное потребление, вероятно, восстановится лишь во второй половине 2025 года и продолжит расти в 2026 и 2027 годах.

Еврокомиссия прогнозирует, что уровень безработицы в 2025 году снизится до 6,8% и продолжит уменьшаться в 2026 и 2027 годах по мере роста спроса на рабочую силу.

Инфляция, согласно прогнозам, в соответствии с гармонизированным индексом потребительских цен ЕС в 2025 году составит 3,6%, в 2026 году снизится до 2,2%, а в 2027 году - до 2,4%.

Дефицит государственного бюджета в этом году составит 3,1% от ВВП по сравнению с 1,8% от ВВП в 2024 году. В 2026 году бюджетный дефицит может увеличиться до 3,5% от ВВП, а в 2027 году - до 4,3% от ВВП.

Осенний прогноз Eврокомиссии свидетельствует, что ВВП Евросоюза в 2025 и 2026 годах вырастет на 1,4%, а в 2027 году - на 1,5%. В еврозоне будет наблюдаться аналогичная тенденция, и прогнозируется, что ее ВВП увеличится на 1,3% в 2025 году, на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году. Инфляция в еврозоне продолжит снижаться и составит в 2025 году 2,1%. Инфляция в ЕС будет немного выше, а в 2027 году снизится до 2,2%.

Как отмечает Домбровскис, такие прогнозы подтверждают устойчивость экономики ЕС, несмотря на сложные условия, торговые тарифы и геополитические вызовы. Одновременно необходимо ускорить меры по повышению конкурентоспособности Европы, сокращению бюрократии и стимулированию экономического роста, подчеркнул еврокомиссар.