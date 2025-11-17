Baltijas balss logotype
Как роботы-фермеры заменяют людей в сельском хозяйстве

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как роботы-фермеры заменяют людей в сельском хозяйстве

Эффективность работы комбайна - 99% уничтоженных сорняков.

Один из мировых лидеров в разработке графических процессоров Nvidia и разработчик сельскохозроботов на базе ИИ Carbon Robotics объединили усилия в борьбе с сорняками, в результате чего на свет появился робот LaserWeeder G2.

Это буксируемое трактором устройство обладает значительной вычислительной мощностью и 36 камерами высокого разрешения для идентификации и уничтожения сорняков с помощью 24 диодных лазеров мощностью 240 Вт каждый. Услугами этого «терминатора» за семь лет уже воспользовались полторы сотни фермеров в 14 странах.

Робот способен расправиться с 10 000 сорняков за минуту или с 600 000 сорняков за час. Он рассчитан на обработку от 2 до 4 га в час, что превосходит возможности бригады из 75 человек. Эффективность работы LaserWeeder G2 — 99 % уничтоженных сорняков.

У LaserWeeder G2 есть неоспоримые преимущества по сравнению с гербицидами. Во-первых, высокоточный робот намного безопаснее, а во-вторых — у сорняков не формируется адаптация к такой форме обработки.

Лёгкий робот-пропольщик Ecorobotix (компания Ecorobotix, Швейцария) - первая полностью автономная машина для экономичной прополки пропашных культур, лугов и промежуточных культур, отвечающая в том числе природоохранным принципам. Весит всего 130 килограммов, что сводит к минимуму нагрузку на почву, и работает на солнечной энергии до 12 часов в день без человека-оператора.

ecorobotix.jpg

Полностью автономный дрон оснащен легким GPS-трекером и рядом датчиков. Для установки цели и опрыскивания сорняков робот использует сложную систему камер. Точные манипуляторы путем микровпрыскиваний позволяют использовать на 90% меньше гербицидов, и при этом обходится на 30 % дешевле традиционных методов обработки. Машина может обрабатывать три гектара земли в день. Верхняя часть робота покрыта фотогальваническими солнечными панелями, обеспечивающими стабильную подачу энергии.

С точки зрения энергопотребления, робот полностью автономен даже в пасмурную погоду. Он адаптирует свою скорость к концентрации сорняков, и наиболее подходит для использования на полях с уровнем концентрации от низкого до умеренного. Рекомендуется выпускать эту машину в поле после первоначального стандартного внесения гербицида, чтобы заменить последующие обработки и, таким образом, сэкономить значительное количество химикатов. Машиной можно управлять и настраивать с помощью приложения для смартфона.

Бельгийская робототехническая компания запустила полностью автономного робота для сбора клубники под названием Rubion. Машина может перемещаться по теплицам или сельскохозяйственным туннелям, и благодаря оптимальному обнаружению спелости и равномерному распределению давления обнаруживать спелую клубнику и без повреждений и «синяков» собирать ее. После сбора система взвешивает ягоды и кладет их в коробку. Машина обладает поведением опытного сборщика, может сортировать клубнику по степени зрелости и размеру и расфасовывать ее по разным категориям. Rubion способен прогнозировать следующий урожай, анализируя текущий сбор и помогая фермерам эффективно планировать свои операции.

rubion.jpg

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #искусственный интеллект #технологии #робот
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

