Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На жилье, лечение и авто: каждый четвертый житель Латвии берет потребительские кредит 0 469

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На жилье, лечение и авто: каждый четвертый житель Латвии берет потребительские кредит

По меньшей мере каждый четвертый житель Латвии — 28% — за последние пять лет воспользовался потребительским кредитом, сообщает местный банк, ссылаясь на проведённый опрос.

При этом 17% брали потребительские кредиты неоднократно.

Одновременно примерно треть из них перед заимствованием не сравнивают предложения нескольких банков или кредиторов, тем самым потенциально переплачивая, свидетельствуют данные опроса.

По данным опроса, жители Латвии чаще всего используют потребительский кредит для ремонта жилья, покупки транспортного средства и покрытия расходов на здоровье.

Чаще всего потребительские кредиты в Латвии имеют срок погашения в пять лет. В банке отмечают, что наибольшую разницу в стоимости потребительского кредита формирует процентная ставка — даже несколько десятых процента могут создать значительную разницу на пятилетнем периоде. Например, при займе в 5000 евро разница процентных ставок между 7,5% и 15,9% в предложениях разных контор составляет более 1260 евро.

Опрос в Латвии был проведён в октябре 2025 года, в общей сложности онлайн были опрошены 1013 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#жилье #банки #финансы #Латвия #кредиты #здоровье #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео