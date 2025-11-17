По меньшей мере каждый четвертый житель Латвии — 28% — за последние пять лет воспользовался потребительским кредитом, сообщает местный банк, ссылаясь на проведённый опрос.

При этом 17% брали потребительские кредиты неоднократно.

Одновременно примерно треть из них перед заимствованием не сравнивают предложения нескольких банков или кредиторов, тем самым потенциально переплачивая, свидетельствуют данные опроса.

По данным опроса, жители Латвии чаще всего используют потребительский кредит для ремонта жилья, покупки транспортного средства и покрытия расходов на здоровье.

Чаще всего потребительские кредиты в Латвии имеют срок погашения в пять лет. В банке отмечают, что наибольшую разницу в стоимости потребительского кредита формирует процентная ставка — даже несколько десятых процента могут создать значительную разницу на пятилетнем периоде. Например, при займе в 5000 евро разница процентных ставок между 7,5% и 15,9% в предложениях разных контор составляет более 1260 евро.

Опрос в Латвии был проведён в октябре 2025 года, в общей сложности онлайн были опрошены 1013 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.