Работодатели в печали: с нового года в Латвии снова повысят минималку

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Работодатели в печали: с нового года в Латвии снова повысят минималку

С 1 января 2026 года в Латвии, в соответствии с проектом Минблага, вновь увеличится размер минимальной ежемесячной зарплаты. Правда, не всех латвийцев это порадует, пишут Grani.lv.

По мнению Минблага, повышение минимальной оплаты труда увеличит доходы низкооплачиваемых работников, поспособствует сокращению теневой экономики и увеличит покупательскую способность населения, что благотворно скажется на внутреннем спросе и латвийской экономике. Особенно с учетом того, что в следующем году должен вырасти и необлагаемый минимум – с 510 до 550 евро в месяц.

Правда, удастся ли достичь заявленных целей — вопрос. Во-первых, по данным ЦСУ, минимальную зарплату или меньше у нас получает всего около 15% работников (это 118 тысяч человек). А во-вторых, уж больно незначительно само повышение. Зарплаты «брутто» вырастут всего на сорок евро (с 740 до 780) и с учетом налогов на руки работник будет получать 654 евро вместо нынешних 632. То есть всего на 22 евро больше, что вряд ли спасет нашу экономику и увеличит покупательскую способность.

Впрочем, плюсы все равно будут. Ведь именно к минималке у нас привязаны алименты на детей, оплата самоуправлениями услуг ухода за близким человеком, похоронное пособие в связи со смертью члена семьи или иждивенца, почасовая ставка оплаты труда работников, оплата больничных и прочее. Так что ряд латвийцев от повышения минималки действительно выиграют.

А вот работодатели будут в минусе. Ведь размер соцвзносов, которые работодатель должен заплатить за работника, напрямую связан с размером минимальной зарплаты. Чем она выше, тем выше и уплачиваемый с нее соцналог. И если сейчас общее содержание одного работника обходится работодателю в 914,57 евро, то после повышения минималки эта сумма вырастет для него до 963 евро, и 48 евро придется изыскивать из собственного дохода.

На первый взгляд, цифра невелика. Однако если у тебя средний или крупный бизнес (то есть на тебя работают десятки или сотни работников), то мало уже не покажется. Особенно с учетом того, что даже за тех, кто трудоустроен на неполный рабочий день (например, приглашен для проведения уборки, мытья окон или банкета), в соответствии с законом работодателю приходится платить налог как с полной минимальной зарплаты. Сейчас это 252,27 евро, которые уже со следующего года превратятся уже 265,9 евро. Тем самым государство мудро подстраховалось от ситуаций, когда работодатель, пытаясь частично уклониться от уплаты налога, формально трудоустраивает работника на неполный рабочий день, но фактически тот работает на полную ставку.

К чему может привести такое положение дел? Как это ни парадоксально — к увеличению теневой экономики. Чтобы остаться на плаву, вконец задавленный поборами работодатель может плюнуть на закон и сделать выбор в пользу выплат в конвертах. Ну, или просто уволить часть работников, сократив штат. И тогда радующиеся повышению минималки работники отправятся прямиком на биржу труда, увеличив финансовую нагрузку на государство, поскольку им придется платить пособие.


#Латвия #теневая экономика #бизнес #занятость #минимальная зарплата #экономика


Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Бедные работодатели!Не поменяют машину в этом году(или поменяют?)Перейдут со Ская на Максиму,не купят часы за 40 тыс.евро и вообще их уклад будет разрушен окончательно,ведь минималка повысится всего то на 40 евро,а никак в Испании,где минималка 1400 евро. Бедняжки,аж всплакнул

    1
    1
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Я думаю будет проще- работодатели перестанут работать в Латвии. Не даром в Эстонии предприятий 30 тыс., а в Латвии только девять, хотя задекларировано людей, почти в два раза больше. Опять же можно просто вывести предприятие из Латвии и работать здесь в командировках, а налоги платить в Эстонии и в Литве. Жадность - путь к нищете, на Латвийском государстве виден, как ни где.

    6
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    17-го ноября

    цены тоже вырастут ещё ьолльше ! они и так всё время росли и растут ! работодатели просто возьмут эти деньги с потребителей как всегда ! ничего не измениться ! это всё фикция ! бла бла бла ! повысят минималку повысят цены ! всё очень просто ! никто не бдет печалиться и ломать себе голову ! так происходит каждый год ! никто не станет богаче ! потребители уж точно не станут жить лучше ! это сообщающиеся сосуды ! только депутаты и работодатели реально компенсируют себе вознаграждение за свою работу с учётом реальных цен на товары и услуги ! они сами себе определяют размер зарплаты ! они себя не обидят ! основная масса народа народа ничего не почувствует !

    10
    1
Читать все комментарии

