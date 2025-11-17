По мнению Минблага, повышение минимальной оплаты труда увеличит доходы низкооплачиваемых работников, поспособствует сокращению теневой экономики и увеличит покупательскую способность населения, что благотворно скажется на внутреннем спросе и латвийской экономике. Особенно с учетом того, что в следующем году должен вырасти и необлагаемый минимум – с 510 до 550 евро в месяц.

Правда, удастся ли достичь заявленных целей — вопрос. Во-первых, по данным ЦСУ, минимальную зарплату или меньше у нас получает всего около 15% работников (это 118 тысяч человек). А во-вторых, уж больно незначительно само повышение. Зарплаты «брутто» вырастут всего на сорок евро (с 740 до 780) и с учетом налогов на руки работник будет получать 654 евро вместо нынешних 632. То есть всего на 22 евро больше, что вряд ли спасет нашу экономику и увеличит покупательскую способность.

Впрочем, плюсы все равно будут. Ведь именно к минималке у нас привязаны алименты на детей, оплата самоуправлениями услуг ухода за близким человеком, похоронное пособие в связи со смертью члена семьи или иждивенца, почасовая ставка оплаты труда работников, оплата больничных и прочее. Так что ряд латвийцев от повышения минималки действительно выиграют.

А вот работодатели будут в минусе. Ведь размер соцвзносов, которые работодатель должен заплатить за работника, напрямую связан с размером минимальной зарплаты. Чем она выше, тем выше и уплачиваемый с нее соцналог. И если сейчас общее содержание одного работника обходится работодателю в 914,57 евро, то после повышения минималки эта сумма вырастет для него до 963 евро, и 48 евро придется изыскивать из собственного дохода.

На первый взгляд, цифра невелика. Однако если у тебя средний или крупный бизнес (то есть на тебя работают десятки или сотни работников), то мало уже не покажется. Особенно с учетом того, что даже за тех, кто трудоустроен на неполный рабочий день (например, приглашен для проведения уборки, мытья окон или банкета), в соответствии с законом работодателю приходится платить налог как с полной минимальной зарплаты. Сейчас это 252,27 евро, которые уже со следующего года превратятся уже 265,9 евро. Тем самым государство мудро подстраховалось от ситуаций, когда работодатель, пытаясь частично уклониться от уплаты налога, формально трудоустраивает работника на неполный рабочий день, но фактически тот работает на полную ставку.

К чему может привести такое положение дел? Как это ни парадоксально — к увеличению теневой экономики. Чтобы остаться на плаву, вконец задавленный поборами работодатель может плюнуть на закон и сделать выбор в пользу выплат в конвертах. Ну, или просто уволить часть работников, сократив штат. И тогда радующиеся повышению минималки работники отправятся прямиком на биржу труда, увеличив финансовую нагрузку на государство, поскольку им придется платить пособие.