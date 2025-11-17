Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Tesla пообещала своим работникам сделать 2026 год самым тяжелым в жизни 0 303

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Предприятие стоит перед многими вызовами.

Предприятие стоит перед многими вызовами.

Производство гуманоидного робота Optimus - важнейшая задача.

Руководство компании готовит команды Autopilot и Optimus к максимальной нагрузке перед запуском ключевых проектов.

Сотрудников Tesla, которые работают над системами искусственного интеллекта, предупредили, что следующий год станет для них "самым тяжелым в жизни". Об этом на внутренней встрече заявил вице-президент компании по ИИ-разработке Ашок Элусвами, сообщает Business Insider. 2026-й год должен стать переломным годом для двух ключевых направлений Tesla, сервиса Robotaxi и роботов Optimus, и потребует беспрецедентной интенсивности работы.

На почти двухчасовом собрании перед сотрудниками выступили руководители всех подразделений искусственного интеллекта, обозначив агрессивные дедлайны производства Optimus и планы по развертыванию автопарка беспилотных такси. Один из сотрудников назвал встречу "боевым призывом", направленным на мобилизацию команды.

Согласно планам Маска, озвученным во время квартального отчета в октябре, Tesla хочет запустить Robotaxi в 8-10 мегаполисах уже к концу 2025 года и вывести на дороги более тысячи таких автомобилей. Производство гуманоидного робота Optimus компания планирует начать в конце 2026 года. Маск признает, что масштабирование выпуска займет время из-за сложности конструкции: устройство состоит примерно из 10 тысяч уникальных компонентов, и темп будет зависеть от "самого медленного и капризного" из них.

Команды Autopilot и Optimus работают в одном офисе и регулярно общаются с Маском: по словам сотрудников, встречи проходят еженедельно и нередко затягиваются до ночи. В Tesla пока не комментировали будущие нагрузки.

Ранее два ведущих руководителя Tesla, отвечавших за программы Cybertruck и Model Y, объявили о своем уходе из компании, сообщает InsideEVs. Сиддхант Авасти, который проработал в Tesla восемь лет и в последнее время руководил программами Cybertruck и Model 3, сообщил о своей отставке в публикации на LinkedIn. "Трудно подытожить восемь лет в нескольких строках, но это было захватывающее путешествие — запуск Model 3, работа над Giga Shanghai, разработка новой электроники и беспроводных систем, создание неповторимого Cybertruck — и все это до тридцати", — написал он, добавив, что решение об увольнении было непростым.

Следом за ним о своем уходе объявил Эммануэль Ламаккия, руководитель программы Model Y, который также проработал в Tesla восемь лет. По его словам, самым ярким моментом стала подготовка к запуску обновленного Model Y: "Мы смогли переоборудовать все четыре завода на трех континентах всего за две недели — такого еще не было в автопроме". Оба топ-менеджера не уточнили, куда отправятся дальше.

Отток кадров происходит на фоне спада продаж электромобилей Tesla и одновременно глубокой трансформации бизнес-модели компании. Илон Маск неоднократно заявлял, что будущее Tesla — за проектами вроде роботакси и гуманоидного робота Optimus, который, по его прогнозам, будет составлять до 80% рыночной стоимости компании в будущем.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #Tesla #технологии #автомобили #кадры #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео