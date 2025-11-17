Руководство компании готовит команды Autopilot и Optimus к максимальной нагрузке перед запуском ключевых проектов.

Сотрудников Tesla, которые работают над системами искусственного интеллекта, предупредили, что следующий год станет для них "самым тяжелым в жизни". Об этом на внутренней встрече заявил вице-президент компании по ИИ-разработке Ашок Элусвами, сообщает Business Insider. 2026-й год должен стать переломным годом для двух ключевых направлений Tesla, сервиса Robotaxi и роботов Optimus, и потребует беспрецедентной интенсивности работы.

На почти двухчасовом собрании перед сотрудниками выступили руководители всех подразделений искусственного интеллекта, обозначив агрессивные дедлайны производства Optimus и планы по развертыванию автопарка беспилотных такси. Один из сотрудников назвал встречу "боевым призывом", направленным на мобилизацию команды.

Согласно планам Маска, озвученным во время квартального отчета в октябре, Tesla хочет запустить Robotaxi в 8-10 мегаполисах уже к концу 2025 года и вывести на дороги более тысячи таких автомобилей. Производство гуманоидного робота Optimus компания планирует начать в конце 2026 года. Маск признает, что масштабирование выпуска займет время из-за сложности конструкции: устройство состоит примерно из 10 тысяч уникальных компонентов, и темп будет зависеть от "самого медленного и капризного" из них.

Команды Autopilot и Optimus работают в одном офисе и регулярно общаются с Маском: по словам сотрудников, встречи проходят еженедельно и нередко затягиваются до ночи. В Tesla пока не комментировали будущие нагрузки.

Ранее два ведущих руководителя Tesla, отвечавших за программы Cybertruck и Model Y, объявили о своем уходе из компании, сообщает InsideEVs. Сиддхант Авасти, который проработал в Tesla восемь лет и в последнее время руководил программами Cybertruck и Model 3, сообщил о своей отставке в публикации на LinkedIn. "Трудно подытожить восемь лет в нескольких строках, но это было захватывающее путешествие — запуск Model 3, работа над Giga Shanghai, разработка новой электроники и беспроводных систем, создание неповторимого Cybertruck — и все это до тридцати", — написал он, добавив, что решение об увольнении было непростым.

Следом за ним о своем уходе объявил Эммануэль Ламаккия, руководитель программы Model Y, который также проработал в Tesla восемь лет. По его словам, самым ярким моментом стала подготовка к запуску обновленного Model Y: "Мы смогли переоборудовать все четыре завода на трех континентах всего за две недели — такого еще не было в автопроме". Оба топ-менеджера не уточнили, куда отправятся дальше.

Отток кадров происходит на фоне спада продаж электромобилей Tesla и одновременно глубокой трансформации бизнес-модели компании. Илон Маск неоднократно заявлял, что будущее Tesla — за проектами вроде роботакси и гуманоидного робота Optimus, который, по его прогнозам, будет составлять до 80% рыночной стоимости компании в будущем.