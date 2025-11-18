В Латвии в сфере охраны труда количество несчастных случаев продолжает расти, но существенных улучшений по-прежнему нет, сообщила агентству LETA руководитель отдела методического руководства и развития компетенций Государственной инспекции труда (ГИТ) Сандра Зариня.

По оценке Зарини, хотя число несчастных случаев со смертельным исходом немного сократилось, в целом ситуация напоминает "застойное состояние", когда движение есть, но прогресса в снижении количества происшествий — нет.

Чаще всего смертельные несчастные случаи на работе происходят в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и торговле. По сравнению с другими европейскими странами, в Латвии по-прежнему высокое количество несчастных случаев на 100 000 занятых.

"Это тревожный сигнал не только о недостатках в сфере охраны труда на рабочих местах, но и об отношении общества к здоровью и жизни человека", — подчёркивает Зариня.

Значительную часть смертельных случаев составляют дорожно-транспортные происшествия. Данные ГИТ свидетельствуют, что ежегодно происходят и падения с высоты со смертельным исходом. В прошлом году был случай, когда два сотрудника должны были установить антенны на крыше. Один соблюдал все правила безопасности, а второй обвязал верёвку вокруг дымохода, который в результате рухнул, и человек погиб при падении.

Также каждый год происходят случаи, когда людей засыпает в траншеях. Иногда на людей падают тяжёлые предметы или они зажимаются в оборудовании.

Эти случаи служат напоминанием о том, насколько важно обучение сотрудников в области охраны труда и соблюдение установленных правил, подчёркивает ГИТ.

"Парадоксально, но чаще всего в авариях страдают именно опытные работники в возрасте от 45 до 64 лет, — указывает Зариня. — Чем дольше человек работает, тем более уверенно он себя чувствует, а иногда становится и более самоуверенным".

Похожая ситуация и с работниками, которые часто меняют место работы — новые правила им кажутся лишними, ведь "они и так всё знают". Однако последствия в обоих случаях могут быть трагическими.

Зариня поясняет, что безопасность на рабочем месте начинается с руководства предприятия. Там, где руководство осознаёт риски и инвестирует в безопасность сотрудников, количество несчастных случаев значительно ниже. Например, многие предприятия ставят перед собой цель «ноль несчастных случаев» и доказывают, что это возможно. Напротив, в малых предприятиях часто преобладает мнение: "с нами этого не случится".

Одновременно многие работодатели, как и сами пострадавшие, боятся сообщать о несчастных случаях. Опыт ГИТ показывает, что часть происшествий не регистрируется, поскольку скрывается как работодателем, так и самим пострадавшим. Проще всего скрыть те случаи, в которых работник получил незначительные травмы.

Поэтому ГИТ начала сотрудничество с Травматологической и ортопедической больницей, куда чаще всего попадают травмированные работники. В приёмном отделении больницы уже некоторое время размещена информация, объясняющая, что делать в случае травмы на рабочем месте и почему важно расследовать такие инциденты.

ГИТ подчёркивает, что важно расследовать несчастные случаи, установить объективные и реальные причины происшествия, чтобы избежать их повторения. Также пострадавший может получить социальные гарантии только в том случае, если происшествие зарегистрировано и расследовано ГИТ.

ГИТ ежегодно проводит в среднем около 10 000 проверок и организует информационные кампании, например, "Будь уверен, что работа безопасна!", в этом году внимание уделяется рискам подскальзывания и падений. ГИТ посещает предприятия различных отраслей, чтобы проверить, оцениваются ли на рабочих местах такие риски.

Зариня отмечает, что в обществе распространено мнение, будто государственные учреждения "хотят навредить". Чтобы развеять это заблуждение, ГИТ часто использует в беседах с предпринимателями выражение: "Бояться нужно не проверок ГИТ, а того, что работник окажется в луже крови". По словам Зарини, осознание важности охраны труда часто приходит только после того, как эта "лужа крови" уже появилась.

Зариня также указывает, что общество склонно не соблюдать законы, стремится их обойти, и жизнь человека в целом не является высокой ценностью. Часто работодатель считает, что его сотрудники должны работать при любых условиях и быть благодарными за такую возможность, отмечает представитель ГИТ. Однако она также указывает на положительную тенденцию в трудовой среде — работники становятся более образованными, осознают свои права и больше не готовы рисковать здоровьем или жизнью.

Как сообщалось ранее, в первой половине этого года было зарегистрировано и расследовано 1080 несчастных случаев на работе, из них 82 — тяжёлые, а восемь — со смертельным исходом, свидетельствуют данные ГИТ.

Для сравнения: в прошлом году в целом было зарегистрировано и расследовано 2312 несчастных случаев, из них 250 — тяжёлые и 25 — со смертельным исходом.