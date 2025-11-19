Baltijas balss logotype
Балтия платит за газ меньше ЕС: почему цены у соседей почти совпадают 1 319

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
LETA
Изображение к статье: Балтия платит за газ меньше ЕС: почему цены у соседей почти совпадают

Если оценивать цены на природный газ для домохозяйств, то в Латвии они ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), пишет Diena.

По данным "Eurostat", в первой половине 2025 года средняя цена на природный газ для домохозяйств в ЕС составляла 0,114 евро/кВт⋅ч (11,43 евро/100 кВт⋅ч) со всеми налогами и пошлинами, в Латвии - около 0,08 евро/кВт⋅ч, в Эстонии - около 0,09 евро/кВт⋅ч, а в Литве - около 0,07 евро/кВт⋅ч.

"Небольшие различия в краткосрочной перспективе между странами Балтии обусловлены главным образом структурой тарифов на системные услуги и выбором жителей между фиксированной и плавающей ценой на газ", - сказал председатель правления энергетической компании "Elenger" Давис Скулте.

В целом по Европе на уровень цен на газ для домохозяйств влияет ряд факторов: закупочная цена природного газа на мировых рынках, тип договоров (фиксированная или переменная цена), тарифы на передачу и распределение, а также налоги. В Латвии конечная цена формируется также за счёт расходов на услуги системного оператора и торговца - вместе с налогами они определяют, что домохозяйство видит в своём счёте.

"Оптовые цены на природный газ для домохозяйств в странах Балтии в настоящее время находятся на схожем уровне, поскольку в регионе действует единый рыночный механизм и схожая инфраструктура - газ поставляется по одним и тем же межсистемным линиям и хранилищам. В Латвии на конечную стоимость природного газа существенное влияние оказывают налоги, а также тарифы на услуги системного оператора и их структура", - говорит Скулте.

Рынок природного газа в странах Балтии достаточно интегрирован - поставки осуществляются через региональную инфраструктуру - терминал сжиженного природного газа, подземные хранилища и межсетевые соединения.

#налоги #газ #цены #рынок #энергетика #интеграция #инфраструктура #тарифы
(1)
  • П
    Процион
    19-го ноября

    Откуда "Eurostat" выковыривает такие данные? Латвияс газе за 3 кубометра метана выставило мне счет 10.80€. Это 3.60€ за куб. Могу подтвердить эти сведения документами.

    2
    1

