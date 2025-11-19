В Госдуме подготовили законопроект об индексации заработных плат граждан не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции. Похоже, народные избранники живут в мире, которого в реальности не существует.

Росстат сообщает: в августе средняя зарплата по стране превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики, а годом раньше таких отраслей было вдвое меньше. И средняя по стране ныне составляет 92,9 тысячи против прошлогодних 82,2 тысячи. Учтем, что инфляция в России по итогам 2024 года составляла 9,52%, то есть, согласно предлагаемому законопроекту, годовая прибавка должна была увеличить средний заработок до 90 тысяч. Другими словами, реальная жизнь опередила депутатские намерения.

Но 10 тысяч уже получаемой прибавки в последний год — это «средняя температура по больнице», а в реальности заполярные газодобытчики получают свыше 300 тысяч, золотодобытчики Камчатки — 250 тысяч, сортировщики товаров в московских маркетплейсах (без опыта работы и квалификации) — более 155 тысяч, а быстроногие столичные курьеры — и вдвое больше. Зато медсестры провинциальных поликлиник получают на руки лишь по 45 тысяч. А потому «зарплатная индексация» получилась очень разная.

Обеспеченных работников в стране немного: по статистике, только у 7,5% заработки превышают 200 тысяч в месяц, хотя на Чукотке таких 36,5% сотрудников крупных и средних предприятий. Но, по данным Центрального банка, параллельно в стране почти у такой же доли населения — 7% россиян — денег не хватает даже на еду, а у 20% проблемы с покупкой одежды и обуви. В итоге 27% жителей не могут удовлетворить базовые потребности.

В прошлом году, по тем же опросам Банка России, 93% предприятий осуществили индексацию зарплаты. При этом 43% компаний повысили заработок сотрудникам на 10-20%, 38% — в пределах 10%, а 19% — более чем на 20%. О таких же планах на 2026 год сообщили 75% компаний. До четверти организаций, наоборот, запланировали сокращение расходов, подсчитали в агентстве Regroup.

Все большую долю в вознаграждении занимают бонусы за выполнение плана, а пересмотр оплаты труда гарантирован только для самых ценных работников. Причина простая: острый кадровый дефицит практически во всех сферах экономики. Как сообщают сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор», во втором квартале 2025 года 26% российских компаний увеличили зарплаты сотрудникам, чтобы уберечь их от перехода к конкурентам.

Однако такая статистика затрагивает крупные и средние предприятия, но не малый бизнес. Зато необязательностью трудовых законов в части компенсации зарплат чаще пользуются именно последние — не столько из-за жадности владельцев, сколько из страха разорения своих фирм.

Сервис «Рамблер» сообщает о крайне низких (официальных) медианных заработках следующих профессий: социальный работник — 20-28 тысяч, сельскохозяйственный работник — 22-30 тысяч, дворник — 26-33 тысячи, вахтер — 30-40 тысяч рублей. Однако все эти люди должны считать себя более-менее обеспеченными, ведь им платят не меньше МРОТ, который ныне составляет 22 400 рублей в месяц. А прожиточный минимум в России определен в 19 329 рублей для трудоспособного населения (около 200 евро), 15 250 рублей — для пенсионеров и 17 201 рубль — для детей. И чем-то вроде насмешки выглядит установленный в 2023 году новый порядок соотношения между МРОТ и прожиточным минимумом, по которому рост первого должен будет опережать второй не менее чем на 3%.

«Инфляционная индексация», если нынче ее узаконят, должна будет прибавить газовикам, горнякам и курьерам ежемесячно по 20-40 тысяч, а медсестре — 2-3 тысячи, дворнику — еще меньше. То есть уже обеспеченных не сильно обогатит, а перебивающимся с хлеба на квас совсем не поможет.

Понятно, что от любой прибавки не откажется ни бедный, ни богатый. Как показали исследования Высшей школы управления, желаемый диапазон увеличения уже получаемого заработка россиянина из любого слоя общества (от студента до замминистра) составляет от 1,5 до 3,5 раза, но если усреднять, то результатом будет в 2 раза. Чего не будет нигде и никогда, если страну не постигнет гиперинфляция. Впрочем, Россию она уже посещала: старшее поколение помнит времена зарплат по 80-120 рублей, но с водкой по 2,87 и пирожными по 22 копейки.