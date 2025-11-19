Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Центральный банк России: 27% населения не удовлетворяют базовые потребности 3 121

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В стране нарастает банкротство малого и среднего бизнеса.

В стране нарастает банкротство малого и среднего бизнеса.

Официальный прожиточный минимум определен в 200 евро.

В Госдуме подготовили законопроект об индексации заработных плат граждан не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции. Похоже, народные избранники живут в мире, которого в реальности не существует.

Росстат сообщает: в августе средняя зарплата по стране превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики, а годом раньше таких отраслей было вдвое меньше. И средняя по стране ныне составляет 92,9 тысячи против прошлогодних 82,2 тысячи. Учтем, что инфляция в России по итогам 2024 года составляла 9,52%, то есть, согласно предлагаемому законопроекту, годовая прибавка должна была увеличить средний заработок до 90 тысяч. Другими словами, реальная жизнь опередила депутатские намерения.

Но 10 тысяч уже получаемой прибавки в последний год — это «средняя температура по больнице», а в реальности заполярные газодобытчики получают свыше 300 тысяч, золотодобытчики Камчатки — 250 тысяч, сортировщики товаров в московских маркетплейсах (без опыта работы и квалификации) — более 155 тысяч, а быстроногие столичные курьеры — и вдвое больше. Зато медсестры провинциальных поликлиник получают на руки лишь по 45 тысяч. А потому «зарплатная индексация» получилась очень разная.

Обеспеченных работников в стране немного: по статистике, только у 7,5% заработки превышают 200 тысяч в месяц, хотя на Чукотке таких 36,5% сотрудников крупных и средних предприятий. Но, по данным Центрального банка, параллельно в стране почти у такой же доли населения — 7% россиян — денег не хватает даже на еду, а у 20% проблемы с покупкой одежды и обуви. В итоге 27% жителей не могут удовлетворить базовые потребности.

В прошлом году, по тем же опросам Банка России, 93% предприятий осуществили индексацию зарплаты. При этом 43% компаний повысили заработок сотрудникам на 10-20%, 38% — в пределах 10%, а 19% — более чем на 20%. О таких же планах на 2026 год сообщили 75% компаний. До четверти организаций, наоборот, запланировали сокращение расходов, подсчитали в агентстве Regroup.

Все большую долю в вознаграждении занимают бонусы за выполнение плана, а пересмотр оплаты труда гарантирован только для самых ценных работников. Причина простая: острый кадровый дефицит практически во всех сферах экономики. Как сообщают сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор», во втором квартале 2025 года 26% российских компаний увеличили зарплаты сотрудникам, чтобы уберечь их от перехода к конкурентам.

Однако такая статистика затрагивает крупные и средние предприятия, но не малый бизнес. Зато необязательностью трудовых законов в части компенсации зарплат чаще пользуются именно последние — не столько из-за жадности владельцев, сколько из страха разорения своих фирм.

Сервис «Рамблер» сообщает о крайне низких (официальных) медианных заработках следующих профессий: социальный работник — 20-28 тысяч, сельскохозяйственный работник — 22-30 тысяч, дворник — 26-33 тысячи, вахтер — 30-40 тысяч рублей. Однако все эти люди должны считать себя более-менее обеспеченными, ведь им платят не меньше МРОТ, который ныне составляет 22 400 рублей в месяц. А прожиточный минимум в России определен в 19 329 рублей для трудоспособного населения (около 200 евро), 15 250 рублей — для пенсионеров и 17 201 рубль — для детей. И чем-то вроде насмешки выглядит установленный в 2023 году новый порядок соотношения между МРОТ и прожиточным минимумом, по которому рост первого должен будет опережать второй не менее чем на 3%.

«Инфляционная индексация», если нынче ее узаконят, должна будет прибавить газовикам, горнякам и курьерам ежемесячно по 20-40 тысяч, а медсестре — 2-3 тысячи, дворнику — еще меньше. То есть уже обеспеченных не сильно обогатит, а перебивающимся с хлеба на квас совсем не поможет.

Понятно, что от любой прибавки не откажется ни бедный, ни богатый. Как показали исследования Высшей школы управления, желаемый диапазон увеличения уже получаемого заработка россиянина из любого слоя общества (от студента до замминистра) составляет от 1,5 до 3,5 раза, но если усреднять, то результатом будет в 2 раза. Чего не будет нигде и никогда, если страну не постигнет гиперинфляция. Впрочем, Россию она уже посещала: старшее поколение помнит времена зарплат по 80-120 рублей, но с водкой по 2,87 и пирожными по 22 копейки.

Читайте нас также:
#деньги #инфляция #зарплата #компенсация #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Да везде при диком капитализме все одинаково .Богатый доит бедного,а политик доит всех.

    1
    0
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Ты не путай, у тебя свободный, демократический газ, а в России тоталитарный с имперскими амбициями и Русью пахнет.

    0
    1
  • П
    Процион
    19-го ноября

    Латвияс газе выставило мне в сентябре счёт за 3 кубометра метана в размере 10.80€. То есть в Лаьвии кубометр заза обходится в 3.60€. Это в 45 раз (4500%) дороже, чем в России.

    1
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео