Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нефть будет расти до 2030 года, предсказывает Международное энергетическое агентство 0 122

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нефтеперегонный завод в Малайзии.

Нефтеперегонный завод в Малайзии.

60% спроса на "черное золото" обеспечат развивающиеся экономики.

Закат нефти и газа откладывается, признал Запад. Богатые страны-импортёры энергоресурсов до сих пор рассчитывали, что мир того гляди перестанет наращивать потребление ископаемого топлива, но на этой неделе пересмотрели оценки на радость главным экспортёрам — России, Саудовской Аравии и США, которые при Дональде Трампе сделали ставку на нефть и газ.

Но и для потребителей на Западе не всё так плохо, следует из свежих сценариев Международного энергетического агентства (IEA). Нефти в мире в избытке, а газа — ещё больше, так что в ближайшие месяцы стоит ожидать низких цен на бензин, а в ближайшие годы — снижения цен на газ, свет и тепло.

Все это должно помочь Европе достичь поставленной цели полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу десятилетия, полагают одни эксперты, в то время как другие уверены, что новый прогноз, наоборот, даёт надежду России и другим энергетическим державам на то, что их основной товар будет востребован в обозримом будущем. Последние пять лет IEA прочила миру скорый «пик нефти», а чуть позже — и «пик газа», который позволит Западу уже в ближайшие годы сократить зависимость от нефтяных автократий вроде России, Ирана, Венесуэлы и Саудовской Аравии, а заодно и уменьшить выбросы в атмосферу, чтобы избежать климатической катастрофы. Но в этом году IEA сменила пластинку. Почему?

Потому что за последний год мир изменился, сказал на пресс-конференции глава IEA Фатих Бироль. Европа и США расширили санкции против российской нефти, чтобы убедить Владимира Путина прекратить вторжение в Украину, и готовят эмбарго на российский природный газ. На этом фоне некоторые страны Запада смягчили изначальные планы перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым. А в США к власти вернулся Дональд Трамп и под лозунгом «бури, детка, бури» свернул принятые при Джо Байдене «зелёные» реформы и субсидии.

«Энергетическая политика меняется. Власти США расширили поддержку нефтедобывающей отрасли и атомной энергетики, одновременно урезав поддержку ветряной и солнечной энергетики и субсидии на покупку электромобилей. А целый ряд других стран в прошлом году сменили курс ради обеспечения энергетической безопасности», — говорится в свежем отчёте IEA.

Мир потребляет с каждым годом все больше энергии (+60% с начала века), и единственным двигателем роста выступают развивающиеся экономики, особенно Китай и другие азиатские страны. В то же время в развитых экономиках потребление достигло пика в 2007 году и не превысит его по меньшей мере до 2035 года, полагает IEA.

Развивающиеся страны сейчас покупают 45% всего экспорта нефти и газа в мире, а к 2035 году их доля вырастет до 60%. Поэтому в новых сценариях IEA рост спроса на нефть не остановится в ближайшие пару лет, как думали раньше, а продолжит расти примерно до 2030 года. И это только в том случае, если большая часть заявленных реформ в энергетике будет осуществлена.

В более консервативном сценарии, при котором нынешняя энергетическая политика практически не изменится, спрос на нефть продолжит увеличиваться аж до 2050 года.

Спрос на газ в этом случае будет расти и после 2050 года, но даже при успешной «зелёной» перестройке экономики газ всё равно будет пользоваться популярностью, поскольку цены на него упадут, если все уже запущенные проекты производства сжиженного газа, прежде всего в США и Катаре, будут реализованы.

Пика спроса на газ не стоит ждать в лучшем случае до конца 2030-х годов, предупреждает IEA.

Читайте нас также:
#климат #нефть #газ #энергетика #прогноз #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео