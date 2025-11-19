Закат нефти и газа откладывается, признал Запад. Богатые страны-импортёры энергоресурсов до сих пор рассчитывали, что мир того гляди перестанет наращивать потребление ископаемого топлива, но на этой неделе пересмотрели оценки на радость главным экспортёрам — России, Саудовской Аравии и США, которые при Дональде Трампе сделали ставку на нефть и газ.

Но и для потребителей на Западе не всё так плохо, следует из свежих сценариев Международного энергетического агентства (IEA). Нефти в мире в избытке, а газа — ещё больше, так что в ближайшие месяцы стоит ожидать низких цен на бензин, а в ближайшие годы — снижения цен на газ, свет и тепло.

Все это должно помочь Европе достичь поставленной цели полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу десятилетия, полагают одни эксперты, в то время как другие уверены, что новый прогноз, наоборот, даёт надежду России и другим энергетическим державам на то, что их основной товар будет востребован в обозримом будущем. Последние пять лет IEA прочила миру скорый «пик нефти», а чуть позже — и «пик газа», который позволит Западу уже в ближайшие годы сократить зависимость от нефтяных автократий вроде России, Ирана, Венесуэлы и Саудовской Аравии, а заодно и уменьшить выбросы в атмосферу, чтобы избежать климатической катастрофы. Но в этом году IEA сменила пластинку. Почему?

Потому что за последний год мир изменился, сказал на пресс-конференции глава IEA Фатих Бироль. Европа и США расширили санкции против российской нефти, чтобы убедить Владимира Путина прекратить вторжение в Украину, и готовят эмбарго на российский природный газ. На этом фоне некоторые страны Запада смягчили изначальные планы перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым. А в США к власти вернулся Дональд Трамп и под лозунгом «бури, детка, бури» свернул принятые при Джо Байдене «зелёные» реформы и субсидии.

«Энергетическая политика меняется. Власти США расширили поддержку нефтедобывающей отрасли и атомной энергетики, одновременно урезав поддержку ветряной и солнечной энергетики и субсидии на покупку электромобилей. А целый ряд других стран в прошлом году сменили курс ради обеспечения энергетической безопасности», — говорится в свежем отчёте IEA.

Мир потребляет с каждым годом все больше энергии (+60% с начала века), и единственным двигателем роста выступают развивающиеся экономики, особенно Китай и другие азиатские страны. В то же время в развитых экономиках потребление достигло пика в 2007 году и не превысит его по меньшей мере до 2035 года, полагает IEA.

Развивающиеся страны сейчас покупают 45% всего экспорта нефти и газа в мире, а к 2035 году их доля вырастет до 60%. Поэтому в новых сценариях IEA рост спроса на нефть не остановится в ближайшие пару лет, как думали раньше, а продолжит расти примерно до 2030 года. И это только в том случае, если большая часть заявленных реформ в энергетике будет осуществлена.

В более консервативном сценарии, при котором нынешняя энергетическая политика практически не изменится, спрос на нефть продолжит увеличиваться аж до 2050 года.

Спрос на газ в этом случае будет расти и после 2050 года, но даже при успешной «зелёной» перестройке экономики газ всё равно будет пользоваться популярностью, поскольку цены на него упадут, если все уже запущенные проекты производства сжиженного газа, прежде всего в США и Катаре, будут реализованы.

Пика спроса на газ не стоит ждать в лучшем случае до конца 2030-х годов, предупреждает IEA.