Нового управляющего литовской сети магазинов низких цен "Mere" — зарегистрированную в Испании компанию "Vigalight" — контролируют трое граждан России, которые ранее уже управляли этой сетью через компанию "Valiente", сообщает литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на данные испанского реестра предприятий, пишет ЛЕТА.

Согласно этим данным, 79% компании "Vigalight", зарегистрированной в прошлом году в Барселоне, принадлежит Сергею Шнайдеру, 15% — Андрею Вейкулайнену, оставшиеся 6% — Валерию Яковлеву.

До 19 сентября этого года сеть "Mere" в Литве управлялась компанией "Valiente", которой владели пятеро граждан России: Анна Шнайдер (66%), Рустам Килижеков (15%), Андрей Шнайдер (12%) — брат Сергея Шнайдера, Яковлев (5%) и Вейкулайнен (2%).

Как сообщали литовские СМИ в середине октября, граждане России передали право собственности на операторскую компанию "Mere" в Литве зарегистрированной в Испании фирме.

Сеть магазинов "Mere" в нескольких европейских странах, в том числе в Латвии, основали братья Сергей и Андрей Шнайдеры, которым в России принадлежит сеть дискаунтеров "Светофор".

В мае Польша ввела санкции против принадлежащей Шнайдерам компании "Torgservis PL", открывшей несколько магазинов под названиями "MyPrice" и "Moja cena". Магазины "Mere" в Польше были закрыты после повторного вторжения России в Украину в 2022 году.

Министерство внутренних дел Польши обосновало санкции тем, что братья Шнайдеры косвенно поддерживают российскую агрессию против Украины.

Сеть "Mere" начала работу на литовском рынке в 2019 году. Сейчас она насчитывает 29 магазинов.

Ранее сообщалось, что в конце января 2025 года правоохранительные органы Литвы начали расследование по подозрению в продаже фальсифицированных товаров в этих магазинах. Обвинения были предъявлены восьми лицам, в магазинах "Mere" прошли обыски.

В июле Министерство экономики и инноваций Литвы обратилось к Министерству иностранных дел с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении владельцев "Mere". Даже после перехода управления сетью к испанской компании, министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас заявил, что вопрос о санкциях в отношении "Mere" остаётся актуальным.

Ранее сообщалось, что в июне Сейм Латвии передал в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике проект решения Национального объединения о включении латвийского оператора сети "Mere" — ООО "Latprodukti" и его владельцев — в национальный санкционный список.

В начале ноября стало известно, что владельцы управляющего компании "Mere" в Латвии — ООО "Latprodukti" — в дальнейшем будут осуществлять участие в капитале предприятия через зарегистрированную в Сербии компанию ООО "SKTrade", согласно данным ресурса "Firmas.lv". При этом фактическим бенефициаром компании остаётся гражданин России Сергей Шнайдер.