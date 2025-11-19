Мясо остается одним из самых распространенных источников белка в мире, однако вкусы разных регионов формируются под влиянием уровня благосостояния, культурных традиций и особенностей местного сельского хозяйства.

Первые пять мест по потреблению говядины занимают: Аргентина (46 килограмм на человека), Зимбабве (44,4), США (38), Израиль (36,1) и Бразилия (34,6).

Аргентина лидирует благодаря своей давней культуре асадо — традиционного аргентинского барбекю, где говядина является одновременно национальным символом и повседневной пищей. Вслед за ней идет Зимбабве, где говядина составляет значительную часть национального рациона, делая страну заметным исключением для обширного Африканского региона.

Пять стран с наибольшим потреблением свинины — Хорватия (57,4 килограмма на человека), Испания (56,5), Черногория (53,5), Гонконг (52,6) и Польша (51,6).

На вершине находятся Хорватия и Испания, где свинина занимает центральное место в кухне — от вяленых деликатесов до региональных рагу. Черногория и Гонконг также высоко в рейтинге, поскольку свинина традиционно используется в их повседневных блюдах.

В пятерку лидеров по потреблению куриного мяса вошли: Сент-Винсент и Гренадины (94,1 килограмма на человека), Тонга (90,6), Маршалловы Острова (74,8), Самоа (74,8) и Израиль (70,8).

Все эти страны, кроме Израиля, представляют собой островные государства. Курица — доступный и недорогой источник белка, который легче выращивать в условиях ограниченных земельных ресурсов.

Пятью основными потребителями баранины и козлятины считаются: Монголия (68,5 килограмма на человека), Бахрейн (23,4), Новая Каледония (21,9), Туркменистан (20,3) и Чад (19,0).

Монголия значительно опережает остальные страны — это отражение ее кочевой пастушеской культуры. Суровый, бедный почвами ландшафт затрудняет выращивание сельхозкультур, поэтому основу рациона традиционно составляет мясо.