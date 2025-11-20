Рижанин Артур Зыков, создатель сервиса сравнения цен "Cenudepo.lv", считает, что, совершая покупки обдуманно, а не импульсивно, мы можем остановить рост цен на продукты питания, пишет Ir.

Похожая идея инструмента сравнения цен пришла в голову и студентам Рижской высшей школы бизнеса Ренару Лайцансу и Мартиньшу Свикькалнсу в прошлом году.

"Будучи студентами, мы всегда ищем самые дешёвые товары. Прошлым летом мы заметили, что цены на некоторые товары значительно выросли", - вспоминает Лайцанс.

Чтобы облегчить поиск себе и другим, за пару недель был создан сайт "Letapartika.lv". Информация собирается не только из интернет-магазинов крупных торговых сетей - несколько розничных торговцев сами предоставляют информацию о ценах. Пользователи также могут вносить и обновлять информацию в "Cenudepo".

С 1 декабря разработчики сервисов сравнения цен могут использовать и информацию Центрального статистического управления о потребительских ценах на основные товары. Занимаясь сравнением цен, Зыков заметил несколько интересных тенденций. Например, товары из корзины низких цен часто отсутствуют на полках магазинов; розничный торговец рекламирует дешёвые яйца, но в местном магазине их вообще нет в ассортименте или яйца другого производителя можно купить ещё дешевле.

У крупных игроков "Rimi" и "Maxima" цены на одни и те же товары, как правило, одинаковы - на это же весной указывал и экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.

"Другие магазины устанавливают более высокую цену, чтобы заработать, или более низкую, чтобы привлечь покупателей, но их вес на рынке настолько мал, что они не могут существенно повлиять на конкуренцию", - заключил Зыков.

Недавно опубликованные данные Центрального статистического управления показывают, что усилия по сдерживанию роста цен пока не увенчались особым успехом. В октябре потребительские цены выросли на 0,4%, а годовая инфляция достигла 4,3%.