Названа самая дорогая торговая улица мира 2 366

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названа самая дорогая торговая улица мира

Нью Бонд-стрит в Лондоне в 2025 году стала самой дорогой торговой улицей мира, оттеснив на вторую позицию прошлогоднего лидера - миланскую Виа Монтенаполеоне, говорится в ежегодном отчете Cushman & Wakefield.

Годовая стоимость аренды магазинов на Нью Бонд-стрит выросла на 22% - до 20 482 евро за квадратный метр, тогда как расценки на миланской улице остались на прежнем уровне - 20 тысяч евро за квадрат.

На третью строчку со второй опустилась Пятая авеню в Нью-Йорке, где ставки аренды торговых площадей также не изменились (18 360 евро за квадратный метр).

Гонконгский променад Чимсачёй остался на четвертом месте (-6%, до 13,9 тысячи евро за кв. метр), Елисейские поля в Париже - на пятом (без изменения, 12,52 тысячи евро за кв. метр), Гинза в Токио - на шестом (+10%, до 11,54 тысячи евро за кв. метр), Банхофштрассе в Цюрихе - на седьмом (без изменения, 9,64 тысячи евро за кв. метр), Питт-стрит в Сиднее - на восьмом (+4%, до 7,3 тысячи евро за кв. метр), Мёндон в Сеуле - на девятом (+1%, до 6 тысяч евро за кв. метр) и венская Кольмаркт - на десятом (+2%, до 5,5 тысяч евро за кв. метр).

Cushman & Wakefield составляет ежегодный рейтинг "Основные торговые улицы мира" на протяжении 35 лет. В 2025 году в него вошел 141 город.

Среди улиц, входящих в рейтинг, в 58% было зафиксировано повышение стоимости помещений. В Северной и Южной Америке аренда подорожала на 8%, в Европе - на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%.

Самый значительный рост стоимости аренды был зафиксирован на улице Оскара Фрейре в бразильском Сан-Паулу (+65%) и на Fashion Street (улица Деака Ференца) в Будапеште (+33%), наиболее существенное падение - на Оук-стрит в Чикаго (-14%).

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    20-го ноября

    Это цены за месяц или за год?

    0
    0
  • П
    Процион
    Процион
    20-го ноября

    Невнимательно прочитал заметку. Приношу ищвинения

    2
    0

