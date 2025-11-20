Падение курса биткоина в последние недели привело к тому, что мировой рынок криптовалют с 10 октября потерял уже более триллиона долларов, то есть четверть стоимости на тот момент. Об этом пишет Bloomberg.

В среднем рынок терял по 27 миллиардов долларов в день, дойдя до уровня 3,2 триллиона долларов. Накануне курс биткоина, в начале октября доходивший до 126 тысяч долларов, опускался ниже 90 тысяч долларов.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время крупнейшая криптовалюта может уйти ниже 85 тысяч долларов или даже 80 тысяч, что, впрочем, ниже апрельского минимума.

Распродажи биткоина объясняют политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая порождает неопределенность относительно дальнейшего снижения ставок (высокие ставки снижают привлекательность криптовалют), а также желанием большого количества инвесторов зафиксировать прибыль.

В то же время руководитель исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл отметил, что инвесторов беспокоит неопределенность макроэкономической ситуации. Они пытаются угадать дальнейшие движения криптовалют на основании действия крупных игроков, что усиливает волатильность.