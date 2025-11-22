В Риге, на улице Лачплеша 75, уже 18 лет действует Drošā Māja (Безопасный Дом, DM) – учреждение, оказывающее помощь тем, кто по разным причинам оказался без крова и поддержки, будь то легальные иммигранты из «третьих государств», либо жертвы торговли людьми.

Гунта Виксне, член правления и руководитель проектов, рассказала депутатам Комиссии по социальным и трудовым вопросам, что в их активе — уже три десятка реализованных программ.

С помощью DM в столице появилось «агентство одной остановки», где приезжие могут получить весь пакет поддержки. Преимущественно интеграционные, психологические мероприятия, для женщин и подростков, в том числе с Украины. Выезжают в общежития для беженцев в Муцениеки, Лиепне. Учат, например, как найти работу в нашей республике. А с помощью полицейских экспертов предпринимают меры против нищенства как организованного бизнеса...

«Возросло число жертв трудовой эксплуатации»

Юрист организации и член правления Гита Марушкина, рассказала, что Министерство благосостояния заказывает услуги социальной реабилитации у DM.

– Это борьба с последствиями, до которых могло бы и не дойти. Очень тяжелая работа. За 10 месяцев 2025 года к нам за помощью обратилось 24 лица. Из них только 1 направлен полицией, а 23 пришли сами. Здесь нужно отметить, что, если полиция не начала уголовный процесс, и лицо не признано потерпевшим — то нам нужно производить оценку. У нас есть комиссия, в которую входят юрист, психолог и социальный работник. Мы выслушиваем этого человека. Конечно, мы не проводим никаких следственных действий, у нас нет возможностей, не можем просматривать никакие базы данных — ни Регистр жителей, ни Регистр наказаний, ничего.

Парадоксально разделились заявители — несмотря на расхожий стереотип, что торговля людьми, это про сексуальное рабство, среди пожаловавших в DM было 19 мужчин и только 5 женщин. Оказалось, что всего 3 случая были связаны именно с сексуальной эксплуатацией, 1 — с фиктивным браком, и 20 — с эксплуатацией рабочей силы.

«Социальная помощь и основывается на том, что мы доверяем этому человеку», – говорит Г.Марушкина. Или не совсем доверяют — и потому в этом году было 14 отказов. «Не было этой торговли людьми, может быть, другие нарушения».

Надежды на латвийских правозащитников возложили граждане: Конго (1), Узбекистана (1), Индии (2), Латвии (4) и Таджикистана (16).

– Когда-то у нас были только латвийские подданные, которые стали жертвами в других государствах, – вспоминает госпожа Марушкина. – То, что нас беспокоит — особенно возросло число жертв трудовой эксплуатации, людей, прибывших в Латвию с целью работы. Почему они идут к нам? Мы оказываем помощь также иностранцам.

Пару лет назад активисты DM запустили проект помощи приезжим. Теперь слава учреждения распространилась в мигрантской среде, и сюда приходят люди, которых обидели в сферах строительства, сельского хозяйства, производства мясной, кондитерской продукции, и обслуживания, гостиниц, ресторанов.

Сарафанное радио

Как рассказала эксперт организации Илзе Норвайша, вербовка на работу в нашу страну ныне происходит преимущественно через друзей и знакомых. «Двоюродный брат, дядя или земляк тут работает. Дигитализация не происходит только в Европе, работу ищут через интернет. Находят объявления, которые выставляют не классические работодатели, но агентства трудоустройства. Коммерсанты не только латвийские, но и тех конкретных государств».

Иногда в Латвии уже находится «менеджер» из Центральной Азии, который отвечает за прием и размещение сограждан.

– И те большие суммы, которые обычно платят пострадавшие за возможность трудоустроиться, идут этим людям или агентствам. Латвийское законодательство предусматривает, что нельзя более 50 евро платить этим агентствам, но все называют очень огромные суммы.

Как происходит сей денежный оборот, еще нужно установить с помощью правоохранителей. Пока же ни МВД, ни полиция, к коим обращались активисты DM, ничего особенного не усмотрели...

– Есть торговля людьми, являющаяся тягчайшим преступлением против прав человека, и есть трудовой спор с работодателем – а между ними абсолютная пустота, – пожаловалась эксперт на недостаток правового регулирования. Хотя в Уголовном законе Латвии существует статья 280 – «Нарушение правил трудоустройства лица», в случае работодателя это грозит максимум 1 годом тюрьмы или штрафом до 50 минимальных зарплат. Но, как отметила правозащитница, данная статья ни разу не применялась!

«Можно не выдать зарплату 50 таджикам и отделаться штрафом»

В качестве примера было приведено SIA BMGS, специализирующееся на возведении портовой инфраструктуры. Трудившиеся там граждане Таджикистана остались без заработной платы в размере 2-4 тысяч евро. В суде первой инстанции они выиграли дело — но что толку, если для предприятия назначен процесс неплатежеспособности?

Как констатирует Drošā Mājā, существующее правоприменение расширяет потенциальный круг вовлеченных в незаконные действия, в т.ч. посреднических коммерсантов, которые сдают рабочую силу в аренду.

«Если у меня отнимут лицензию — на следующий год сделаю следующую. Могу открыть другую фирму. Это все истории из жизни», – констатировала Гита Марушкина. Людям не платят зарплату, предлагают за свои деньги уезжать домой. В случае, если с лицом расторгается трудовой договор, он обязан покинуть Латвию в течение 2 недель, данные поступают в УДГМ. Но можно ли за такой срок вернуть заработанное?

Как свидетельствуют интервью трудовых мигрантов, приезжие из Таджикистана выплачивают посредникам до 3000 долларов США за устройство на работу в Латвии; со стороны граждан Индии звучат на порядок большие суммы.

– Никого не интересует торговля людьми как политическая проблема, – указала эксперт DM. – У нас есть безопасность, есть другие проблемы...

Сотрудничество происходит с Государственной пограничной охраной, Государственной инспекцией труда — однако не на политическом уровне. В то же время, в Литве введены санкции кратно каждому нелегальному работнику — строгость наказания для юрлиц увеличивается.

Хотя, между прочим, если в Латвии накопится известное количество трудовых мигрантов, которых кинули их работодатели — то среди этих молодых и бесправных людей вполне можно при помощи нехитрых манипуляций найти живой материал для всяческих провокаций. Ведь, тот же террор фундаменталистов еще никто не отменял — а государство Евросоюза и НАТО представляет собой самую что ни на есть профильную цель.