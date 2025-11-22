В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была зафиксирована в Риге, за ней следовали Таллин и Вильнюс. В то же время дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, затем в Риге, а наименьшую цену на дизель в конце недели предлагали в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина марки 95 в пятницу по сравнению с предыдущей пятницей увеличилась на 1,3% — до 1,594 евро за литр. Литр дизельного топлива также подорожал на 1,3% и стоил 1,574 евро.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,509 евро за литр, что на 1,3% больше, чем неделей ранее, а цена на дизельное топливо выросла на 2,5% и в пятницу составила 1,629 евро за литр.

В Таллине на станциях "Circle K" цена бензина марки 95 за неделю выросла на 2% — до 1,559 евро за литр, а цена на дизельное топливо осталась стабильной — 1,459 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге по сравнению с концом предыдущей рабочей недели выросла на 8,3% — до 0,915 евро за литр, в Таллине — на 0,7% и составила 0,9 евро за литр. В Вильнюсе цена на автогаз осталась неизменной — 0,729 евро за литр.