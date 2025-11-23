Россия впервые за три года возобновляет ввоз отработанного топлива с атомных электростанций Франции, сообщает AFP со ссылкой на заявление Greenpeace.

По данным экологов, в субботу в порту Дюнкенрк на севере Франции состоялась погрузка 10 контейнеров с радиоактивными отходами на судно «Михаил Дудин», которое направится в Санкт-Петербург. Оттуда опасный груз должен быть переправлен на завод «Росатома» в Северске в Томской области для последующей переработки.

Речь идет о так называемых «урановых хвостах» — обедненном гексафториде урана, который остается после выработки топлива на АЭС. Россия активно завозила его в 1990-х и начале 2000-х, после чего тогдашний глава «Росатома» Сергей Кириенко прекратил эту практику, ссылаясь на протесты экологов.

В 2019 году ввоз урановых отходов в РФ возобновился. «Росатом» заключил контракт на поставку 12 тысяч тонн «хвостов» из Германии, которые должны были поступить до 2022 года. Тогда же был заключен аналогичный договор с французской Electricite de France (EDF) на 600 млн евро.

«Росатом» считает «урановые хвосты» ценным сырьем, которое перерабатывается в ядерное топливо. По оценкам Greenpeace, впрочем, около 90% вторичных радиоактивных отходов в конченом итоге остается в России. По контракту с EDF, Франция получит назад 10% отправленных в Россию «хвостов» в виде нового уранового топлива, которое будет использоваться на АЭС Крюа на юго-востоке страны.

Санкции за войну в Украине не затронули урановую торговлю России с Европой. Такие поставки не являются незаконными, но они «аморальны», заявила AFP Полин Буайе, официальный представитель Greenpeace во Франции. «Франция должна прекратить контракты с „Росатомом“, государственной компанией, которая оккупировала украинскую АЭС в Запорожье», — добавила она.

В общей сложности в мире накоплено более 2 млн тонн обедненного гексафторида урана, оставшегося в виде отходов АЭС. Примерно 40% этого объема хранится в России, оценивали ранее в Greenpeace.