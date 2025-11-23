Baltijas balss logotype
Париж опять покупает у Москвы право захоранивать ядерные отходы

Бизнес
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это не тот товар, на который есть высокий спрос.

Это не тот товар, на который есть высокий спрос.

«Росатом» считает «урановые хвосты» ценным сырьем.

Россия впервые за три года возобновляет ввоз отработанного топлива с атомных электростанций Франции, сообщает AFP со ссылкой на заявление Greenpeace.

По данным экологов, в субботу в порту Дюнкенрк на севере Франции состоялась погрузка 10 контейнеров с радиоактивными отходами на судно «Михаил Дудин», которое направится в Санкт-Петербург. Оттуда опасный груз должен быть переправлен на завод «Росатома» в Северске в Томской области для последующей переработки.

Речь идет о так называемых «урановых хвостах» — обедненном гексафториде урана, который остается после выработки топлива на АЭС. Россия активно завозила его в 1990-х и начале 2000-х, после чего тогдашний глава «Росатома» Сергей Кириенко прекратил эту практику, ссылаясь на протесты экологов.

В 2019 году ввоз урановых отходов в РФ возобновился. «Росатом» заключил контракт на поставку 12 тысяч тонн «хвостов» из Германии, которые должны были поступить до 2022 года. Тогда же был заключен аналогичный договор с французской Electricite de France (EDF) на 600 млн евро.

«Росатом» считает «урановые хвосты» ценным сырьем, которое перерабатывается в ядерное топливо. По оценкам Greenpeace, впрочем, около 90% вторичных радиоактивных отходов в конченом итоге остается в России. По контракту с EDF, Франция получит назад 10% отправленных в Россию «хвостов» в виде нового уранового топлива, которое будет использоваться на АЭС Крюа на юго-востоке страны.

Санкции за войну в Украине не затронули урановую торговлю России с Европой. Такие поставки не являются незаконными, но они «аморальны», заявила AFP Полин Буайе, официальный представитель Greenpeace во Франции. «Франция должна прекратить контракты с „Росатомом“, государственной компанией, которая оккупировала украинскую АЭС в Запорожье», — добавила она.

В общей сложности в мире накоплено более 2 млн тонн обедненного гексафторида урана, оставшегося в виде отходов АЭС. Примерно 40% этого объема хранится в России, оценивали ранее в Greenpeace.

Читайте нас также:
#Франция #санкции #экология #энергетика #Росатом #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Может в латвии захоранивать это успокоит всех и никто не нападёт и деньги с экономят

    6
    2

