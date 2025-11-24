Baltijas balss logotype
Берегись «черной пятницы»! - В этом году ЦЗПП получил 1878 жалоб на покупки в интернете 0 133

Бизнес
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Берегись «черной пятницы»! - В этом году ЦЗПП получил 1878 жалоб на покупки в интернете

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) в этом году получил уже 1878 жалоб потребителей в связи с покупками в интернете, сообщила в понедельник на пресс-конференции директор ЦЗПП Зайга Лиепиня.

Она отметила, что жалобы на интернет-магазины связаны в основном с недоставленными товарами, неоказанными услугами и случаями мошенничества. "Жалобы на покупки в интернете составляют примерно половину всех обращений, которые получает ЦЗПП", - добавила Лиепиня.

Директор ЦЗПП подчеркнула, что в преддверии "Черной пятницы" центр будет следить как за обычными, так и за интернет-магазинами. Одновременно ЦЗПП запускает кампанию "Интернет - это не сказка. Распознай хитрости!", в рамках которой потребителям предлагается сообщать о несоответствующем контенте и делиться своими рекомендациями.

Лиепиня сообщила, что с 4 ноября прошлого года по 15 января этого года ЦЗПП проводил мониторинг 18 крупнейших интернет-магазинов, торгующих бытовой техникой, косметикой, детскими товарами и игрушками. Результаты показали, что 44% интернет-магазинов предлагают вводящие в заблуждение скидки и используют другие уловки.

Она добавила, что за этот период 54% интернет-магазинов вообще не участвовали в кампаниях и не предлагали скидки, а среди тех коммерсантов, которые все же объявляли о скидках, в 96% случаев (23 896 эпизодах) потребителей вводили в заблуждение, предлагая мнимые скидки в периоды распродаж.

Таким образом, ЦЗПП пришел к выводу, что в интернет-магазинах цены на товары нередко искусственно завышаются перед объявлением скидок, сами скидки не рассчитываются от самой низкой цены за 30 дней, периоды действия скидок четко не определены, а также публикуется неточная информация о качестве и происхождении товаров.

Директор ЦЗПП добавила, что в связи с выявленными за указанный период нарушениями центр начал 32 дела: по 30 делам применен принцип "сначала проконсультируй", а два дела еще рассматриваются.

Количество жалоб на услуги и товары в цифровой среде продолжает расти. "ЦЗПП использует различные инструменты, разработанные с применением искусственного интеллекта, которые отслеживают изменения цен, применение скидок и качество товаров. Благодаря этому ресурсы ЦЗПП расширяются, и надзор становится значительно проще", - отметила Лиепиня.

ЦЗПП призывает коммерсантов честно указывать цены и скидки на товары и избегать вводящих в заблуждение заявлений в рекламе.

#мошенничество #искусственный интеллект #скидки
