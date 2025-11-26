До окончания чрезвычайной ситуации 4 ноября фермеры подали информацию о пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий в этом году площадях в объёме 95 295 гектаров, а общие предварительные убытки составили 110,95 миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве земледелия (МЗ).

Из-за проливных дождей по состоянию на 4 ноября пострадали 92 975 гектаров сельскохозяйственных культур — зерновых, масличных, бобовых, многолетних трав, а также фруктов и овощей. Наиболее пострадали посевы озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы. Предварительные убытки составляют 88,45 миллиона евро.

От весенних заморозков пострадали 2320 гектаров садовых культур — особенно насаждения чёрной смородины, яблонь, голубики, облепихи и груш. Предварительные убытки составили 22,5 миллиона евро.

Кроме того, необходимо учитывать не только повреждённые или не засеянные площади из-за неблагоприятных климатических условий, но и другие важные факторы, такие как качество урожая, низкая закупочная цена и прочее, отмечают в МЗ.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за неблагоприятных агроклиматических условий большая часть урожая пшеницы 2025 года имеет пониженную качественную категорию и соответствует лишь стандартам кормового зерна. Это снижает рыночную цену и усиливает финансовое давление на производителей.

Если в предыдущие четыре года зерно продовольственного качества составляло в среднем 77% от общего объёма урожая пшеницы, то в 2025 году этот показатель сократился до 40%, а доля кормового зерна выросла до 60%.

Зерно ржи продовольственного качества в этом году составляет 62% (в предыдущие четыре года — в среднем 74%), ячменя — 1% (прежде — 5%), овса — 19% (прежде — 57%).

Как уже сообщалось, 5 августа правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии сроком до 4 ноября, поскольку из-за продолжительных осадков, начавшихся в мае 2025 года, во многих местах были затоплены посевы и посадки, что значительно снизило урожайность и качество, а часть урожая была полностью уничтожена.

В связи с этим Европейская комиссия, основываясь на информации, предоставленной МЗ, в конце сентября приняла решение выделить 4,2 миллиона евро экстренной помощи ЕС латвийским фермерам для устранения последствий ущерба, вызванного неблагоприятными погодными условиями этого года.