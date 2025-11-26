Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитали - прослезились: погода в этом году нанесла фермерам убытки на 111 миллионов евро 3 191

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитали - прослезились: погода в этом году нанесла фермерам убытки на 111 миллионов евро
ФОТО: LETA

До окончания чрезвычайной ситуации 4 ноября фермеры подали информацию о пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий в этом году площадях в объёме 95 295 гектаров, а общие предварительные убытки составили 110,95 миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве земледелия (МЗ).

Из-за проливных дождей по состоянию на 4 ноября пострадали 92 975 гектаров сельскохозяйственных культур — зерновых, масличных, бобовых, многолетних трав, а также фруктов и овощей. Наиболее пострадали посевы озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы. Предварительные убытки составляют 88,45 миллиона евро.

От весенних заморозков пострадали 2320 гектаров садовых культур — особенно насаждения чёрной смородины, яблонь, голубики, облепихи и груш. Предварительные убытки составили 22,5 миллиона евро.

Кроме того, необходимо учитывать не только повреждённые или не засеянные площади из-за неблагоприятных климатических условий, но и другие важные факторы, такие как качество урожая, низкая закупочная цена и прочее, отмечают в МЗ.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за неблагоприятных агроклиматических условий большая часть урожая пшеницы 2025 года имеет пониженную качественную категорию и соответствует лишь стандартам кормового зерна. Это снижает рыночную цену и усиливает финансовое давление на производителей.

Если в предыдущие четыре года зерно продовольственного качества составляло в среднем 77% от общего объёма урожая пшеницы, то в 2025 году этот показатель сократился до 40%, а доля кормового зерна выросла до 60%.

Зерно ржи продовольственного качества в этом году составляет 62% (в предыдущие четыре года — в среднем 74%), ячменя — 1% (прежде — 5%), овса — 19% (прежде — 57%).

Как уже сообщалось, 5 августа правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии сроком до 4 ноября, поскольку из-за продолжительных осадков, начавшихся в мае 2025 года, во многих местах были затоплены посевы и посадки, что значительно снизило урожайность и качество, а часть урожая была полностью уничтожена.

В связи с этим Европейская комиссия, основываясь на информации, предоставленной МЗ, в конце сентября приняла решение выделить 4,2 миллиона евро экстренной помощи ЕС латвийским фермерам для устранения последствий ущерба, вызванного неблагоприятными погодными условиями этого года.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #погода #зерно #фермеры #убытки #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Нам это вообще фиолетово, привезут всё что надо. Ни одна полка не останется пустой - были бы деньги!

    3
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го ноября

    Да там всегда убытки, как колхозы пропили, зачем писать про это лишний раз?

    4
    2
  • PR
    Papa Rimsky
    26-го ноября

    #Слава Богу! #На все воля божья! :)))))

    3
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В «SmartLynx Airlines» фактически происходит коллективное увольнение, оформленное как «соглашение сторон» - профсоюз
Изображение к статье: После синхронизации с Европой балансировка сети уже обошлась Латвии в 64 млн евро
Изображение к статье: Дроны Поднебесной могут быть весьма великими. Иконка видео
Изображение к статье: ЛАТВИЯ. Обратите внимание: Poain запускает программу поддержки субсидий уже сегодня — получите 15 долларов сразу после регистрации!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео