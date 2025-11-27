Решение Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) выделить 123,5 тыс. евро на разработку приложения компании "Matchful", в котором используются, среди прочего, алгоритмы астрологии и нумерологии, вызвало у части общества недоумение относительно целесообразности использования публичных средств, пишет Latvijas Avīze.

Возникает вопрос: следует ли направлять деньги европейских налогоплательщиков на проект, основанный на эзотерическом подходе?

Сомнения появились и в связи с амбициозными обещаниями АО "Matchful Group", которыми компания привлекает инвесторов. Основатель предприятия Вилнис Приедитис утверждает, что приложением потенциально могут пользоваться 500 млн человек, а его рыночный потенциал достигает 50 млрд евро.

"Я не понимаю. Десятилетиями проводимые углубленные исследования астрологических и нумерологических прогнозов позволяют сделать вывод, что их результаты случайны и не имеют эмпирического или систематического обоснования. Поддержка ЛАИР псевдонаучного проекта сигнализирует, что в заявке достаточно упомянуть "искусственный интеллект" или "алгоритм", чтобы получить деньги публичной поддержки", - заявил "Latvijas Avīze" предприниматель и консультант Давис Сунепс.

По его мнению, государственные средства должны направляться на науку, а не на псевдонаучные проекты, которые могут быть опровергнуты данными.

"Такая поддержка создает впечатление, что в Латвии под "искусственным интеллектом" понимают в том числе приложения-гороскопы, а не инновации, основанные на доказательствах".

В ответ руководитель департамента предоставления поддержки ЛАИР Элина Алика подчеркивает, что каждый проект оценивается по установленным критериям. Со ссылкой на правила Кабинета министров она объясняет: поддержка предоставляется для разработки и внедрения решений искусственного интеллекта без ограничений по отрасли, за исключением закрепленных сфер, связанных, например, с торговлей оружием, алкоголем или табаком, азартными играми и другими прямо указанными направлениями. Эзотерика, астрология и нумерология среди исключений не упоминаются.

"Из этого следует, что проекты в такой сфере также подпадают под условия программы. Цель данного проекта - создание интегрированной платформы искусственного интеллекта, которая автоматизирует обработку и анализ данных, сокращая ручные трудозатраты и способствуя росту внутренней производительности компании. Это соответствует целям программы. По итогам оценки было установлено, что ООО "Matchful Partners" имеет право заключить договор на реализацию проекта и получение поддержки", - пояснила Алика.