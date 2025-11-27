Baltijas balss logotype
В Латвии меняют тарифы на газ: а что будет у вас?

Бизнес
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии меняют тарифы на газ: а что будет у вас?

Оператор системы распределения природного газа AS "Gaso" подготовил проект тарифа на распределение природного газа – для потребителей с очень малым потреблением плата увеличится, сообщила компания "Gaso".

Компания подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифа на систему распределения природного газа, который предусматривает с 1 января 2026 года среднее снижение тарифа на 4,4%. Хотя средний тариф снизится, изменения для конкретных групп потребителей будут различаться — для части, из-за доли фиксированной платы, платеж увеличится, для других он уменьшится или останется неизменным.

Планируется, что для тех пользователей, которые используют газ не только для приготовления пищи, но и для отопления и нагрева воды, достигнув определённого месячного объёма потребления, снижение переменной части тарифа компенсирует введение фиксированной платы, и общие расходы уменьшатся. Для крупных потребителей природного газа уменьшение платежа может составить в среднем около 2%.

Платеж увеличится у тех потребителей, для которых доля фиксированной платы относительно высока, то есть при очень малом потреблении.

В проекте тарифа предусмотрено, что для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, средний платёж вырастет примерно на 1 евро в месяц, а для домохозяйств, использующих газ для отопления, платеж в среднем снизится на 1,2 евро в месяц.

Изменения тарифа связаны с тем, что хитрые латвийцы стали потреблять меньше газа – чтобы сэкономить. Так, по сравнению с 2021 годом прогнозируемое потребление природного газа в тарифе на 2026 год планируется на 38% ниже. Но "Gaso" тоже не лыком шит – своего не упустит.

Интересно, что меньше газа - это не значит меньше денег. В 2024 году «Gaso» работала с оборотом в 67,6 млн евро, что на 19,6% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла на 80,3%, достигнув 13,1 млн евро.

#Латвия #энергетика #экономия #потребление #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • П
    Процион
    27-го ноября

    В сентябре этого (2025) года я израсходовал 3 кубометра метана и получил счёт от Латвияс газе 10.80 €. Это 3.60 € за куб. Теперь, похоже, «газовым» ребятам и этого кажется мало? Не кажется ли вам, г-да, что это уже повод обратиться в ЕСПЧ —Европейский суд по правам человека?

    43
    2
  • Д
    Дед
    Процион
    27-го ноября

    То есть обратиться? За то, что дорого? ЕСПЧ, такие проблемы не решает. Мне жаль, но кроме наших правителей никто решить не может, а их Вы знаете.

    13
    1
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    Мы ввели налог на воздух, так они стали меньше дышать! Это возмутительно! ( Чипполино) Удивляет, как Родари мог описать Латвию. хотя это уже создатели мультфильма. А фильм про Латвию- Кин-Дза-Дза.

    52
    1
  • Л
    Латтоптун
    27-го ноября

    А кому не нравится, чемодан- вокзал- Lielbritānija....

    60
    5
Читать все комментарии

