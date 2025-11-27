Компания подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифа на систему распределения природного газа, который предусматривает с 1 января 2026 года среднее снижение тарифа на 4,4%. Хотя средний тариф снизится, изменения для конкретных групп потребителей будут различаться — для части, из-за доли фиксированной платы, платеж увеличится, для других он уменьшится или останется неизменным.

Планируется, что для тех пользователей, которые используют газ не только для приготовления пищи, но и для отопления и нагрева воды, достигнув определённого месячного объёма потребления, снижение переменной части тарифа компенсирует введение фиксированной платы, и общие расходы уменьшатся. Для крупных потребителей природного газа уменьшение платежа может составить в среднем около 2%.

Платеж увеличится у тех потребителей, для которых доля фиксированной платы относительно высока, то есть при очень малом потреблении.

В проекте тарифа предусмотрено, что для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, средний платёж вырастет примерно на 1 евро в месяц, а для домохозяйств, использующих газ для отопления, платеж в среднем снизится на 1,2 евро в месяц.

Изменения тарифа связаны с тем, что хитрые латвийцы стали потреблять меньше газа – чтобы сэкономить. Так, по сравнению с 2021 годом прогнозируемое потребление природного газа в тарифе на 2026 год планируется на 38% ниже. Но "Gaso" тоже не лыком шит – своего не упустит.

Интересно, что меньше газа - это не значит меньше денег. В 2024 году «Gaso» работала с оборотом в 67,6 млн евро, что на 19,6% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла на 80,3%, достигнув 13,1 млн евро.