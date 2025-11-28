Средний тариф на передачу электроэнергии оператора системы передачи Латвии АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) с 1 января 2026 года снизится на 10%, однако для домохозяйств расходы на передачу электроэнергии останутся неизменными, говорится в сообщении AST на бирже Nasdaq Riga, пишет ЛЕТА.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила тарифы AST на передачу электроэнергии на следующие три года. Для каждой группы потребителей изменения тарифа AST будут различными.

Согласно решению правления КРОУ, опубликованному в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", для пользователей, у которых граница принадлежности электроустановок составляет 330-киловольтные (кВ) шины, тариф на передачу электроэнергии составит 0,00139 евро за киловатт-час (кВтч), а тариф за обслуживание мощности передачи — 6,759 евро за киловатт (кВт) в год.

Для пользователей с границей принадлежности на уровне линий 110 кВ тариф составит 0,00145 евро за кВтч, а тариф за обслуживание мощности — 11,376 евро за кВт в год.

Для пользователей с границей принадлежности на уровне 110 кВ тариф составит 0,00198 евро за кВтч, а тариф за обслуживание мощности — 12,959 евро за кВт в год.

Для пользователей, у которых граница принадлежности на стороне 6–20 кВ трансформатора 110/6–20 кВ, тариф на передачу составит 0,00251 евро за кВтч, а тариф за обслуживание мощности — 14,183 евро за кВт в год.

Тариф за мощность для производителей электроэнергии и операторов систем накопления электроэнергии составит 0,81018 евро за кВт в год.

В компании поясняют, что AST удалось сохранить стабильность тарифов на передачу электроэнергии, несмотря на вызовы и амбициозные планы развития. Присоединение балтийской системы передачи к континентальной энергосистеме Европы, а также стремительное развитие возобновляемых ресурсов существенно расширили обязанности и ответственность AST. Кроме того, в условиях геополитической ситуации в Латвии важно продолжать инвестиции в физическую безопасность и кибербезопасность критической инфраструктуры.

В ближайшие годы к системе передачи будет подключено более 20 новых подстанций, построенных за счёт средств инвесторов, что увеличит их общее количество на 18%, и специалисты AST будут обеспечивать их регулярное обслуживание.

Операционные расходы AST в следующие три года сократятся за счёт снижения цен на электроэнергию по сравнению с действующими тарифами. Однако из-за утверждённой КРОУ в этом году новой, более высокой нормы доходности на капитал, увеличились расходы AST на капитал.

В следующем регулирующем периоде — с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года — КРОУ разрешила использовать 44 миллиона евро из накопленных доходов от управления перегрузками для покрытия затрат на услуги системы передачи. Это на восемь миллионов евро меньше, чем было предусмотрено в поданном AST проекте тарифа.

Как отмечают в компании, AST удалось сохранить стабильность тарифа на передачу в соответствии с первоначальным проектом, продолжая повышать эффективность управления и дополнительно сокращая эксплуатационные расходы.

Ранее сообщалось, что в июле AST подала в КРОУ на утверждение проект тарифа на передачу электроэнергии на следующие три года.

В поданном AST проекте тарифа предусматривалось, что с 1 января 2026 года расходы домохозяйств на передачу электроэнергии останутся неизменными, а для клиентов AST — компаний с очень высоким потреблением, напрямую подключённых к сети передачи, — они сократятся в среднем на 9%.

Председатель правления AST Роланд Ирклис ранее пояснял, что долгосрочная стабильность тарифа на передачу электроэнергии является одним из приоритетов AST, так как это способствует электрификации латвийской экономики и росту потребления электроэнергии в стране. Ирклис подчеркнул, что AST удалось сохранить стабильность тарифов на передачу, добившись при этом даже небольшого снижения затрат.

AST также сообщила, что согласно запланированным объёмам тарифа, ожидается примерно 1% снижение в расходах на услуги передачи в структуре издержек АО "Sadales tīkls", что положительно отразится на общем счёте потребителей электроэнергии. Тариф на передачу составляет небольшую часть от тарифа на услуги распределения электроэнергии, который, в свою очередь, наряду с платой за потреблённую электроэнергию и налогом на добавленную стоимость, является компонентом счёта за электричество.

Аудированная выручка концерна AST в прошлом году составила 258,607 миллиона евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль концерна выросла в 2,2 раза — до 22,672 миллиона евро. В то же время выручка материнской компании AST сократилась на 2,5% и составила 154,011 миллиона евро, но прибыль компании выросла на 31,6% и составила 14,764 миллиона евро.

AST — независимый оператор системы передачи электроэнергии Латвии. Компания принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdaq Riga.

AST является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") — компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".