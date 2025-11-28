Baltijas balss logotype
Подсчитана прибыль финансовых учреждений Латвии за десять месяцев 1 348

Бизнес
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитана прибыль финансовых учреждений Латвии за десять месяцев
ФОТО: LETA

Монетарные финансовые учреждения Латвии (в основном банки) за десять месяцев этого года получили прибыль в размере 324,9 миллиона евро, что на 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют опубликованные данные Банка Латвии, пишет ЛЕТА.

В октябре монетарные финансовые учреждения получили прибыль в размере 30,4 миллиона евро.

Активы монетарных финансовых учреждений на 31 октября 2025 года составили 30,523 миллиарда евро, что на 4,4% или 1,294 миллиарда евро больше, чем в конце октября 2024 года, когда их объем составлял 29,229 миллиарда евро.

На конец октября остаток выданных резидентам кредитов со стороны латвийских монетарных финансовых учреждений составлял 15,57 миллиарда евро, что на 9,2% больше, чем годом ранее. В том числе кредиты в евро резидентам были выданы на сумму 15,492 миллиарда евро (рост на 9,3%), а в иностранной валюте – на сумму 78,2 миллиона евро (рост на 4,8%).

Остаток вкладов, привлечённых от резидентов, на конец октября 2025 года составил 20,297 миллиарда евро, что на 7,5% больше, чем год назад. В том числе депозиты в евро составляли 19,035 миллиарда евро, а в иностранной валюте – 1,261 миллиарда евро. Объем вкладов в евро увеличился на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в иностранной валюте – сократился на 2,2%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец октября составили 3,535 миллиарда евро, что на 2,2% меньше, чем в конце октября 2024 года.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 миллиона евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе за десять месяцев прошлого года – 461,8 миллиона евро.

Монетарные финансовые учреждения — это кредитные учреждения и финансовые компании, которые принимают вклады от клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также выдают кредиты и инвестируют в ценные бумаги от своего имени.

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    28-го ноября

    "Монетарные финансовые учреждения" -барыги, спекулянты, ростовщики, кулаки.

    7
    1

Видео