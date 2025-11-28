Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Пропаганда сплошных вырубок!» — эксперты спорят о ведении лесного хозяйства в Латвии 0 438

Бизнес
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Пропаганда сплошных вырубок!» — эксперты спорят о ведении лесного хозяйства в Латвии
ФОТО: pixabay

Природа против экономики — на этой неделе в дискуссионной передаче TV3 «Spēles noteikumi» (Правила игры) обсуждается, не вырубаем ли мы в Латвии слишком много лесов. Предложенные Министерством земледелия поправки, которые разрешили бы более широкие сплошные вырубки и снизили бы требования к охране природы, вызвали острые споры между представителями лесной отрасли и природоохранными организациями.

«Надо помнить, что половина лесов принадлежит государству, а значит, владельцы леса — это мы! Но здесь как-то не считаются с мнением общества, а Минземледелия вместе с Latvijas Valsts meži (Латваийские государственные леса) придумывают, как надо вырубать. И как-то не видно, чтобы Гослеса развивали лесное хозяйство без сплошных вырубок. На здравый смысл этой конторы я бы особо не рассчитывал», — указал член правления Латвийского общества орнитологов, орнитолог и писатель Виестур Керус.

Эксперт продолжил: «Если говорить о частниках, большинство из них не согласны с тем, что нужно снижать возраст рубки. На таких владельцев можно положиться. Но крупные участки принадлежат фирмам, которые ориентированы на получение древесины, а не на ведение лесного хозяйства. Всё время идёт пропаганда сплошных вырубок со стороны отрасли. Если не вырубишь — придут “зелёные”, наложат ограничения, поэтому — руби, руби».

А директор Всемирного фонда природы Янис Розитис отметил, что в Латвии более 100 тысяч владельцев лесов, и не все из них «профессионалы».

В ходе дискуссии прозвучали упрёки в том, что владельцев лесов недостаточно обучают лесному хозяйству, дружественному к климату и природе. С этим, впрочем, не согласен руководитель Лесного департамента Министерства земледелия Арис Янсонс.

«Владельцы проходят обучение, мы вкладываемся в их просвещение», — сказал Янсонс.

TV3

Читайте нас также:
#Латвия #экология #природа #обучение #древесина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Изображение к статье: Подсчитана прибыль финансовых учреждений Латвии за десять месяцев
Изображение к статье: Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард скоро уйдет на пенсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео