Природа против экономики — на этой неделе в дискуссионной передаче TV3 «Spēles noteikumi» (Правила игры) обсуждается, не вырубаем ли мы в Латвии слишком много лесов. Предложенные Министерством земледелия поправки, которые разрешили бы более широкие сплошные вырубки и снизили бы требования к охране природы, вызвали острые споры между представителями лесной отрасли и природоохранными организациями.

«Надо помнить, что половина лесов принадлежит государству, а значит, владельцы леса — это мы! Но здесь как-то не считаются с мнением общества, а Минземледелия вместе с Latvijas Valsts meži (Латваийские государственные леса) придумывают, как надо вырубать. И как-то не видно, чтобы Гослеса развивали лесное хозяйство без сплошных вырубок. На здравый смысл этой конторы я бы особо не рассчитывал», — указал член правления Латвийского общества орнитологов, орнитолог и писатель Виестур Керус.

Эксперт продолжил: «Если говорить о частниках, большинство из них не согласны с тем, что нужно снижать возраст рубки. На таких владельцев можно положиться. Но крупные участки принадлежат фирмам, которые ориентированы на получение древесины, а не на ведение лесного хозяйства. Всё время идёт пропаганда сплошных вырубок со стороны отрасли. Если не вырубишь — придут “зелёные”, наложат ограничения, поэтому — руби, руби».

А директор Всемирного фонда природы Янис Розитис отметил, что в Латвии более 100 тысяч владельцев лесов, и не все из них «профессионалы».

В ходе дискуссии прозвучали упрёки в том, что владельцев лесов недостаточно обучают лесному хозяйству, дружественному к климату и природе. С этим, впрочем, не согласен руководитель Лесного департамента Министерства земледелия Арис Янсонс.

«Владельцы проходят обучение, мы вкладываемся в их просвещение», — сказал Янсонс.

TV3