Финансист и математик по образованию Олег Ворник, покинувший Россию подростком и выросший в соцжилье в Новой Зеландии, управляет в Австралии компанией по защите от дронов DroneShield, пишет The Australian Financial Review. Компания — один из мировых лидеров сектора и на пике стоила на бирже почти $6 млрд. Она вошла в индекс S& P/ASX 200. Сначала Ворник стал финансовым директором компании, а в 2017 году получил пост гендиректора. Он никогда не был инженером, ее основателями были два американца — Джон Франклин и Брайан Хиринг. Оба учились в американском MIT и работали с оборонным сектором.

Ворник признает, что резкий рост бизнеса начался после вторжения России в Украину, когда борьба с дронами стала вопросом нацбезопасности для многих стран. Поставки Украине принесли компании десятки миллионов долларов. Ворник в 2022 году попал под российские санкции за помощь Украине, а компания резко подорожала на волне роста оборонного сектора. Особенно помогло росту бизнеса заключение контракта США в июле 2023 года на $33 млн. Последний привлек интерес крупных покупателей. Сейчас компания поставляет оборудование в 50 стран. DroneShield продает датчики, системы радиоподавления и портативные противодроновые устройства. Их используют для защиты военных объектов, инфраструктуры и массовых мероприятий. Недавно компания заключила крупнейший контракт в своей истории на $60 млн с европейским заказчиком.

Выручка DroneShield в 2024 году достигла $193 млн против $57 млн годом ранее. Компания наращивает производственные мощности, открывает офисы в Европе и США. Также она обещала вновь резко увеличить продажи.

Акции компании на этом фоне выросли почти на 800%. Но из-за торговли бумагами руководство компании дважды попало в скандал. 29 февраля 2024 года три члена совета директоров — Ворник, Питер Джеймс и Джетро Маркс — продали крупные пакеты акций. Тогда Ворник заработал $7,2 млн, что вызвало тревогу у инвесторов. Но это было не все — в начале ноября этого года DroneShield сообщила, что достигла годовой выручки в $200 млн. Достижение показателя активировало программу бонусов: Ворнику, Джеймсу и Марксу было выделено еще 44,5 млн акций. Вечером 13 ноября 2025 года в систему биржи ASX поступили три отчета от директоров о продаже акций. Например, Ворник продал акции на $50 млн, которые получил буквально за несколько дней до этого. На следующий день акции рухнули на 30%, а к концу недели падение составило 80% от недавнего пика. Инвесторы были поражены тем, что руководство опять распродает акции.

Падение акций практически совпало с началом обсуждения мирного плана Дональда Трампа по Украине, которое сопровождалось общим снижением акций оборонного сектора. Например, немецкие акции Rheinmetall упали за месяц на 16%. В отношении перспектив DroneShield появились сомнения и по другим причинам. Продукция достаточно дорогая, но российские дроны на волоконно-оптических кабелях заглушить она не может, а знаменитые «пушки» DroneShield демаскируют оператора и их трудно применять на поле боя.