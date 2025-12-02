Президент Трамп потерпел в начатых им в этом году тарифных войнах всего лишь два серьезных поражения, но оба весьма серьезны. О том, что не только не поддался давлению Вашингтона и выстоял, но и, по мнению большинства экономистов, вышел из схватки победителем Пекин, так или иначе знают все. Гораздо менее известно поражение номер 2. Потому возможно, что Вашингтон фактически признал его и поднял белый флаг лишь на прошлой неделе.

Речь идет о крупнейшей стране Южной Америки, о Бразилии, которая, благодаря тверой позиции президента Луисе Инасиу Луле да Силвы тоже не прогнулась перед США и Трампом, тоже выдержала давление, шантаж и угрозы и тоже вправе считать себя победителем в схватке с первой экономикой планеты.

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ о снятии 40-процентных тарифов с нескольких десятков бразильских продовольственных товаров, включая кофе и говядину, и тем самым фактически признал поражение.

А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в победе Бразилии, бразильский суд постановил вновь арестовать обвиняемого в организации мятежа экс-президента Жаира Болсонару, объяснив арест опасениями, что он может бежать из страны. Болсонару, можно напомнить, личный друг Дональда Трампа. Одной из главных причин ввода весной пошлин в размере 40% против бразильского импорта был арест и суд над бывшим президентом этой страны, которого Трамп поклялся освободить.

Ранее Трамп уже исключил из «черного» тарифного списка ряд бразильских товаров. После указа от 20 ноября можно говорить, что в целом бразильский импорт в США, которые, к слову, являются вторым торговым партнером Бразилии по объему торговли, освободился от высоких пошлин, что несомненно является победой для крупнейшего на планете производителя говядины и кофе.

Поведение Бразилии в тарифной войне с США может теперь служить примером того, как следует вести себя с Трампом и Америкой, для других стран, не желающих прогибаться перед диктатом Вашингтона. Стратегия Лулы да Силвы заключалась в ловком балансировании между вызовом и терпением, а также мягкой силой, при помощи которых ему удалось доказать Дональду Трампу, что тот недооценил Бразилию, поставляющую в США так много, в основном, продовольственных товаров, которые очень любят десятки миллионов американцев.

«Все запаниковали и перепугались, — цитирует Bloomberg президента Бразилии, выступившего в Сан-Паулу после подписания Трампом указа о новом снятии тарифов с бразильских товаров. — Я же обычно стараюсь не принимать важных решений, когда у меня высокая температура. Сегодня я считаю себя счастливым человеком!»

Лула да Силва с самого начала был уверен, что у Бразилии неплохие шансы в торговой войне с первой экономикой планеты, и оказался прав. Он все тщательно просчитал и не поддался на шантаж в июле, когда Трамп пригрозил Бразилии дополнительными сверхвысокими тарифами, если суд над Болсонару продолжится. При этом президент Бразилии не стеснялся в выражениях, когда говорил о США и Трампе, которые вмешиваются во внутренние дела его страны. С другой стороны, он не закрывал дверь для переговоров и не раз заявлял, что готов к диалогу и поиску компромиссов, но не поступится независимостью и суверенитетом Бразилии.

Одним из доводов бразильского лидера был тот, что у Бразилии, одной из немногих крупных экономик, дефицит в торговле с США. Здесь следует напомнить, что именно торговый дефицит Америки в торговле со многими странами был главной причиной торговых войн Дональда Трампа.

В борьбе с последним силы и уверенности бразильскому президенту, кстати, очень харизматичному человеку, придавала поддержка десятков миллионов бразильцев, выражающаяся в росте его рейтинга в последние месяцы. Для него это крайне важно, потому что ему предстоят в 2026 году выборы. Он стоял до конца и победил. Трамп моргнул первым в сентябре. Через две недели после осуждения Болсонару да Силва буквально очаровал Трампа во время короткой встречи в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке так же, как делал это с его предшественниками, например, с Джорджем Бушем младшим. Трамп в свойственном ему стиле мгновенно сменил гнев на милость и заявил, что у них с бразильским лидером отличные отношения. При этом он ни слова не сказал о Болсонару, без чего раньше не обходилась ни одна его тирада о Бразилии.

В октябре Лула да Силва и Дональд Трамп встретились в Малайзии и обсудили торговую сделку между Бразилией и США. К тому времени американцы уже испытали последствия тарифов на бразильские товары, платя рекордно высокие цены за кофе, поставки которого в Америку из Бразилии снизились почти до нуля, и за говядину. Тем самым, почва для примирения была подготовлена. Согласно опросам, большинство американцев считали, что тарифы на бразильский импорт принесли больше всего вреда Америке, а не Бразилии.

Сейчас, как заявил бразильский МИД, главная задача этой страны – заключение с США полномасштабного торгового соглашения. Можно не сомневаться, что президент Лула да Силва справится и с этой задачей.