Для сравнения: вложения на 3-м пенсионном уровне составляют примерно 1 млрд евро.

Соотношение очень сильно смещено в пользу депозитов, а не более доходных в долгосрочной перспективе активов, и это проблема всей Европы. Тем не менее в Латвии можно наблюдать положительные тенденции и в увеличении объема инвестиций, и в выборе активов.

Число инвесторов в Латвии в последние годы существенно выросло, тем не менее их удельный вес по-прежнему остается достаточно низким. Данные "Swedbank" о своих клиентах показывают, что в Латвии в финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии - 12%, а в Литве - 8%.

Позитивным фактором является то, что за последние пять лет число частных инвесторов увеличилось в пять раз, при этом они становятся все моложе. Средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет.

"Те, кто уже инвестирует, стали старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18-20 и в 25 лет, когда начинают работать. При этом у них нет негативного опыта на финансовом рынке, а ситуация на самих рынках в этот период была очень благоприятной", - отмечает руководитель отдела поддержки инвестиций "Swedbank" Кристапс Копшталс.

Общая сумма вложений в ценные бумаги за последние пять лет выросла в четыре раза, и средний объем инвестиций клиентов "Swedbank" составляет 11,3 тыс. евро.

"Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. Разумеется, вкладываются не все деньги - остается определенная финансовая подушка. Деньги на счете ничего не приносят, а инвестирование позволяет защитить их от инфляции. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее - больше денег держит на депозитах", - говорит Копшталс.

Также данные "Swedbank" свидетельствуют о том, что за последние пять лет инвестиции латвийских инвесторов в ценные бумаги стали значительно более диверсифицированными. Самые высокие темпы роста показывают инвестиционные фонды, где число инвесторов увеличилось в 16 раз - на сегодняшний день это самый популярный вид инвестиций. Самое большое сокращение наблюдается по инвестициям в акции, однако по объему вложений крупнейшая доля по-прежнему приходится на них.

Опрос "Swedbank" показал, что у 37% жителей Латвии нет средств, чтобы инвестировать, 57% воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% - из-за недостаточных знаний об инвестициях, а 26% - из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями.