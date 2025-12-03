В последнее время рынок биткоинов продолжает снижаться, неоднократно пробивая ключевые уровни поддержки и достигая новых ценовых минимумов. Криптовалютный рынок переживает спад, что серьёзно подрывает доверие инвесторов и вынуждает традиционные майнинговые фермы сокращать объёмы деятельности или даже закрываться из-за двойного давления: высокого энергопотребления и низких цен на биткоины.

На фоне общей слабости рынка последние операционные данные Anchor Mining выделяются: средний дневной доход пользователей платформы остаётся стабильным на уровне около 3125 долларов США, при этом наблюдается стабильно высокая загрузка хешрейта. В то время как большинство майнинговых ферм испытывают трудности, Anchor Mining, благодаря своим уникальным преимуществам, стала одной из немногих платформ облачного майнинга, которая «выдержала бурю».

Резкий контраст на фоне обвала цены биткоина

Традиционные майнинг-фермы закрываются, в то время как облачный майнинг стабилен. Этот крах рынка оказал особенно сильное влияние на майнинговую отрасль: высокие цены на электроэнергию на физических майнинг-фермах, неэффективность устаревшего оборудования и резкое падение прибыли от майнинга в результате значительного падения цен на криптовалюты вынудили многие физические майнинг-фермы сократить объёмы работ или даже полностью закрыться. Однако эти проблемы не представляют угрозы для облачного майнинга.

Данные показывают, что платформа Anchor Mining по-прежнему может похвастаться средней дневной доходностью в 3125 долларов США при полной загрузке хешрейта и стабильной работе майнинговых узлов в различных локациях. В отличие от риска отключения физических майнинговых машин, облачный майнинг может поддерживать непрерывную добычу даже в экстремальных рыночных условиях, что подтверждает его неоспоримое технологическое преимущество.

Как сохранить стабильную прибыль во время рыночного обвала?

Шаг 1: Получите бесплатный хэшрейт. Зарегистрируйтесь на Anchor Mining, чтобы получить бесплатный хэшрейт на 18 долларов и сразу же начать получать прибыль от майнинга.

Шаг 2: Выберите подходящий вам план контракта

Соглашение нового пользователя: Сумма инвестиций: 100 долларов США, Срок действия контракта: 2 дня, Общая прибыль: 100 долларов США + 6 долларов США

Antminer U3S23 hyd: Сумма инвестиций: 600 долларов США Срок контракта: 6 дней Общая прибыль: 600 долларов США + 48,6 долларов США

Whatsminer M50: Сумма инвестиций: 1300 долларов США Срок контракта: 12 дней Общая прибыль: 1300 долларов США + 218,4 долларов США

Avalon Miner A1446-136T: Сумма инвестиций: 3300 долларов США Срок контракта: 16 дней Общая прибыль: 3300 долларов США + 765,6 долларов США

Whatsminer M60S: Сумма инвестиций: 5700 долларов США Срок контракта: 20 дней Общая прибыль: 5700 долларов США + 1710 долларов США

ANTMINER S21 XP Hyd: Сумма инвестиций: 9700 долларов США Срок контракта: 27 дней Общая прибыль: 9700 долларов США + 4190,4 долларов США

Множество вариантов контрактов позволяют гибко адаптироваться к различным инвестиционным потребностям. Пользователям не нужно обслуживать оборудование или платить за электроэнергию; система автоматически выполняет процесс майнинга, а прибыль начисляется ежедневно в криптовалюте, что делает процесс простым и прозрачным.

Основная причина резкого роста дневной доходности до 3125 долларов

Поддержание стабильного объема производства во время глубоких рыночных коррекций достигается не за счет удачи, а за счет технологий и структуры.

Глобальное распределение более 70 узлов, автоматическое планирование вычислительной мощности. Независимо от нагрузки на сеть или роста стоимости в определённом регионе, нагрузка автоматически переносится на другие узлы, предотвращая простои.

100% добыча возобновляемой энергии, значительное экономическое преимущество. Солнечная, ветровая и гидроэнергетика обеспечивают низкое энергопотребление и высокую продолжительность бесперебойной работы даже во время рыночных спадов.

Снижение сложности приносит «бонус к вычислительной мощности при крахе рынка»: резкое падение сложности майнинга приводит к закрытию большого количества майнинговых ферм, что приводит к снижению общей вычислительной мощности сети, которая затем автоматически корректируется. Пользователи облачного майнинга, которые в настоящее время ведут свои майнинговые операции, обнаруживают, что майнинг стал проще, а производительность повышается.

Полностью управляемый, не требующий ручного вмешательства. Не требует оборудования, обслуживания и затрат на электроэнергию, что гарантирует сохранение прибыли пользователей даже во время рыночных спадов.

Почему так много людей выбирают Anchor Mining?

Глобальное покрытие с более чем 70 майнинговыми фермами, стабильно работающими более четырех лет.

Добыча 100% зеленой энергии с соблюдением принципов устойчивого развития.

Меры безопасности банковского уровня, SSL-шифрование и холодное хранение в кошельке.

Юридически зарегистрирована в Великобритании, имеет максимально прозрачную операционную информацию.

Круглосуточная поддержка клиентов, среднее время ответа составляет всего 1–3 минуты.

Совместимость с несколькими основными криптовалютами: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, USDT, USDC, SOL и т. д.

Ежедневное автоматическое распределение прибыли, все записи отслеживаются в цепочке, без скрытых комиссий.

Пригласите друзей присоединиться и получите мгновенные вознаграждения и долгосрочные дивиденды с максимальным реферальным бонусом в размере 50 000 долларов США.

краткое содержание

Продолжающееся падение биткоина — это всего лишь временное рыночное колебание. Истинный фактор, определяющий доходность, — это долгосрочная и стабильная вычислительная база. Обладая значительными технологическими и ресурсными резервами, Anchor Mining обеспечивает стабильную прибыль даже во время рыночных спадов благодаря непрерывной работе в режиме онлайн, использованию экологически чистой энергии и глобальному развертыванию узлов, что делает его ключевым инструментом для майнеров и инвесторов, помогающим пережить рыночные спады.

Официальный сайт: anchormining.com

Электронная почта: [email protected]

Оплаченная публикация